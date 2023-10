“Tuvimos un espacio más grande que el año pasado en el que conectamos con nuestros suscriptores premium. Tuvimos además dos implementaciones de Jujutsu Kaisen y Spy x Family , que son dos de los shows más importantes que tenemos actualmente con nuevas temporadas. Spy x Family lo acabamos de lanzar hace un par de semanas. Tenemos también algo de My Hero Academia , de Jujutsu Kaisen . Y tuvimos la visita de un actor de voz japonés súper relevante en la industria del anime, Yuki Kaji, que es conocido como la voz de Eric Jagger de Attack on Titan , una de las celebridades, triple A”.

En anime y manga puede ver desde una comedia romántica hasta algo de fútbol como Blue Love o algo más de acción y un poco de tragedia como Attack on Titan. También hay títulos tan llamativos como Spy x family , o la aclamada serie de acción y sobrenatural Jujutsu Kaisen .

¿Por qué el mercado colombiano es importante para ustedes?

“Colombia es uno de nuestros mercados principales y Latinoamérica en general, son de los más importantes para el anime. Dentro de la compañía, Latinoamérica es el mercado que más crecimiento aporta en los últimos años y afortunadamente este 2023 no es la excepción. México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil como los mercados que más desarrollo tienen, son los que están siempre en el top de la industria de streaming”.

¿Y cómo se comporta ese público colombiano frente al anime en comparación con otros países de habla hispana?

“Es bastante estándar como funciona. Los colombianos son más parecidos al mercado mexicano de alguna forma y eso también es algo estándar dentro de la industria. En consumo de contenido, finalmente la manera en la que funcionan las temporadas en el anime es más por temporada: de invierno, de verano, de otoño, de primavera. Cada una de esas temporadas tiene shows que son súper relevantes, Latinoamérica acompaña —y Colombia no es la excepción— los títulos principales. En realidad no hay mucha diferencia o algo que podamos destacar acerca del mercado colombiano distinto a otro lado, solamente que el crecimiento es bueno y la audiencia siempre está ahí”.

¿Cómo gestionan los derechos de las series?, hay unas que llegan de una, a la par con el lanzamiento en Japón, por ejemplo.

“Claro, nosotros tenemos acuerdos desde hace muchos años con los principales estudios de Japón, y obviamente hay contenidos prioritarios con los que trabajamos en conjunto con ellos, para tener el simulcast (la transmisión simultánea) y en algunos casos el estreno justo el mismo día que sale en Japón, unas horas después poderlo tener nosotros en la plataforma. Es un esfuerzo titánico de tener el contenido listo dentro de la plataforma de streaming, y que podamos tenerlo casi en vivo. Es algo que a nuestra audiencia le encanta, le encanta poder ver las cosas rápido”.

¿Qué es lo que cree que hace tan llamativo el anime para los jóvenes de habla hispana, tan distintos culturalmente hablando?

“Creo que la cultura oriental y la cultura japonesa en particular ha estado con nosotros desde hace muchos años, desde los ochentas, e incluso cuando nosotros veíamos esos animes en televisión abierta, no lo entendíamos como anime, lo veíamos como una caricatura, una serie animada más. Esto creo que ha hecho que el mercado esté siempre abierto a consumir contenido de otras culturas. Y tenemos muchos ejemplos a lo largo de estos años de títulos de anime que podría parecer que es un género de nicho, pero nos han demostrado que no, que eso es más un género de entretenimiento como cualquier otro contenido. Podemos tener Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Mazinger Z, la cultura japonesa siempre ha estado ahí, la cultura del anime oriental siempre ha estado ahí. A eso hay que añadirle que en el caso actual todo eso combina también con el fenómeno y el boom que tiene la cultura oriental hacia la cultura latinoamericana y la cultura mundial.

Y la cultura oriental también es más que Japón...

Está el caso en donde el K-pop, toda la música pop coreana, todo el contenido coreano y contenido japonés han tenido un impacto fuerte en los últimos años. La gente está buscando alternativas al contenido tradicional, contenido que siempre va a haber, que siempre es contenido increíble y maravilloso, todo la parte occidental, pero creo que hay una curiosidad mayor”.

PARA SABER MÁS

Crunchyroll tiene contenidos gratuitos con publicidad y los contenidos Premium para miembros. “Ofrece a la comunidad del anime eventos, películas, juegos, productos de consumo, coleccionables y publicaciones de manga. Cada temporada lanzamos entre 40 y 50 títulos nuevos, para toda la familia a partir de 16 años. Y algo súper importante es que tenemos el contenido en el idioma original, si son muy fanáticos del idioma original con subtitulaje en español, pero además lo tenemos doblado al español, tenemos una gran cantidad de títulos también doblados en español”, dice González.