Carolina Ramírez está embarazada de su primer hijo a los 42 años: “Los astros se alinearon”

No hay mayor alegría que la que siente la actriz colombiana Carolina Ramírez, protagonista de La reina del Flow, quien confirmó a sus seguidores en redes sociales que está en estado de embarazo a sus 42 años, y espera su primer hijo.

Carolina informó la noticia a través de su cuenta de Instagram y habló de los planes que tiene con su novio Martín Cornide, padre del bebé, quien trabaja como productor musical y desarrollador de terapias para el bienestar, enfocadas en la muerte y el cuerpo.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, se lee en el mensaje de Instagram.

La protagonista de La hija del mariachi vive en México con su novio y ambos llevan una vida tranquila, disfrutando estos meses del embarazo.

“Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido. Estamos felices. Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene”, añadió.

Ella reconoce los desafíos de tener un hijo después de los 35 años, pero es consciente de que todo sucede por algo y en su momento, sin prisas ni pausas.

“Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos. Hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino. Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión, y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo, jejeje”, afirmó.