Carlos Vargas, presentador de La Red, fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá

El presentador de televisión Carlos Vargas, reconocido por su participación en el programa La Red de Caracol Televisión, fue víctima de un robo con arma blanca en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá. El hecho ocurrió el lunes festivo 13 de octubre, cuando un hombre lo interceptó mientras caminaba junto a un amigo y lo obligó a entregar su teléfono celular.

“Bajando siento una bulla detrás de mí, yo venía con un amigo y él voltea a mirar. Un tipo le dice: ‘usted quédese quieto ahí’ y se me acerca con un cuchillo. Me dice: ‘deme el teléfono y la clave’. Quedé en pánico”, relató el comunicador en declaraciones compartidas en la emisora Vibra F.M, de la que también hace parte. Según contó, el asaltante le exigió además las contraseñas de acceso, y por seguridad decidió entregarlas sin oponer resistencia.