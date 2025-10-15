x

Carlos Vargas, presentador de La Red, fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá

El presentador de televisión Carlos Vargas, conocido por su participación en el programa La Red de Caracol Televisión, fue víctima de un robo con arma blanca en el oriente de Bogotá. El hecho ocurrió en la localidad de Chapinero, cuando un hombre lo interceptó y lo despojó de su teléfono celular. Conozca los detalles.

    El robo a Carlos Vargas se suma a los más de 60.000 hurtos registrados este año en Bogotá, según la Secretaría de Seguridad. FOTO: @carlitosvargasm vía Instagram.
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

El presentador de televisión Carlos Vargas, reconocido por su participación en el programa La Red de Caracol Televisión, fue víctima de un robo con arma blanca en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá. El hecho ocurrió el lunes festivo 13 de octubre, cuando un hombre lo interceptó mientras caminaba junto a un amigo y lo obligó a entregar su teléfono celular.

“Bajando siento una bulla detrás de mí, yo venía con un amigo y él voltea a mirar. Un tipo le dice: ‘usted quédese quieto ahí’ y se me acerca con un cuchillo. Me dice: ‘deme el teléfono y la clave’. Quedé en pánico”, relató el comunicador en declaraciones compartidas en la emisora Vibra F.M, de la que también hace parte. Según contó, el asaltante le exigió además las contraseñas de acceso, y por seguridad decidió entregarlas sin oponer resistencia.

@vibra.co Luego del asalto con arma blanca, el periodista explicó que no tiene forma de comunicarse, pues su celular fue robado. Pese a todo, asegura estar fuera de peligro ⚠️ #CarlosVargas ♬ sonido original - vibra

El comunicador añadió que, con ayuda de su acompañante, activó medidas de seguridad para proteger su información personal. “Mi amigo sí sabe de esas cosas, entonces me ayudó a cambiar claves, activar el Face ID y modificar correos. Cuando el tipo prendió el celular, me pedía autorización para cambiar contraseñas. Le di ‘no’ varias veces y se bloqueó el WhatsApp. Ahora no tengo teléfono, no tengo nada”, explicó.

Conozca: Antioquia concentra el 18,5% de los robos de vehículos en Colombia, ¿cuáles son los carros preferidos por los ladrones?

Carlos Vargas es conocido por ser parte del equipo de presentadores del programa <i>La Red</i> de Caracol Televisión. FOTO: @laredcaracol vía Instagram.
Carlos Vargas es conocido por ser parte del equipo de presentadores del programa La Red de Caracol Televisión. FOTO: @laredcaracol vía Instagram.

Cifras de hurto en Bogotá durante el 2025

El caso de Vargas se suma a los miles de hurtos que se registran en Bogotá. Según cifras recientes de la Secretaría de Seguridad, entre enero y septiembre de 2025 se han reportado más de 60.000 robos a personas, siendo los teléfonos celulares los objetos más hurtados. Chapinero, Suba y Teusaquillo figuran entre las zonas con mayor número de denuncias.

