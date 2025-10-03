x

Beéle estaría saliendo con la actriz Kimberly Reyes e Isabella Ladera también tendría nuevo amor, ¿de quién se trata?

En redes sociales está circulando un video que muestra al cantante y a la actriz ingresando a un hotel en Honduras. Esto ha alentado los rumores de una posible relación sentimental.

  • Beéle tuvo una relación con la influencer Isabella Ladera durante más de un año. FOTO tomadas de Instagram @beele y @isabella.ladera
    Beéle tuvo una relación con la influencer Isabella Ladera durante más de un año. FOTO tomadas de Instagram @beele y @isabella.ladera
El Colombiano
El Colombiano
03 de octubre de 2025
bookmark

Después de haber confirmado el fin de su relación en los primeros meses de 2025, ahora Beéle e Isabella Ladera dan pistas de estar saliendo con nuevas personas. En los últimos días,el cantante colombiano ha sido de nueva noticia por su vida amorosa, ya que fue visto con la que sería su nueva novia.

Entérese: Daniela Álvarez volvió a representar a Colombia en el icónico Le Défilé de L'Oréal en la Semana de la Moda en París

Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del artista barranquillero, fue captado en video ingresando y saliendo de un hotel en Honduras junto a la reconocida actriz Kimberly Reyes. La grabación fue difundida por el programa. Mañana Express del Canal RCN, en el que el periodista Santiago Vargas aseguró que ambos mantienen una relación.

“Están juntos”, afirmó el presentador,quien precisó que la exreina de belleza y el cantante llevan saliendo alrededor de tres meses. En el video se observa cómo Reyes entra primero al establecimiento, seguido por Beéle. Además de esta supuesta prueba, en redes sociales también circula una fotografía de los dos.

@tenemhqej9a BEELE es sorprendido junto a KIMBERLY Reyes, cuando intentaron grabarlos el guarda de seguridad tapó un poco la vista para mantenerlo oculto, parece Shakira no creen? #beele #isabellaladera #shakira #kimberlyreyes #r10music ♬ Apocalipsis en las Xabanaxx - R10 Music

La imagen fue tomada durante la celebración del cumpleaños número 23 del artista, ocasión en la que la actriz compartió con los familiares y amigos más cercanos de Beéle, lo que reforzó las versiones sobre el noviazgo.

Reyes, de 37 años, es recordada por haber sido virreina en el certamen Miss Mundo 2009. Luego se destacó como presentadora y actriz; uno de sus personajes más reconocidos fue Lucía Arjona en la telenovela Diomedes Díaz: El cacique de la junta.

@chimichimii2 @BEÉLE #kimberlyreyes #fypシ゚viral ♬ sonido original - Fer😶‍🌫️

Isabella Ladera compartió fotos y con ellas confirmaría su nueva relación

Los rumores sobre la nueva relación del cantante surgen semanas después de la polémica generada por la filtración de videos íntimos junto a su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, quien demandó a Beéle al señalarlo como presunto responsable de la difusión de las grabaciones.

Hace poco, la creadora de contenido reapareció en redes sociales, esta vez mostrando algunas imágenes en compañía de quien sería su nuevo novio. Se trata del también influencer y modelo peruano Hugo García, quien la respaldó públicamente cuando se conocieron los videos: "No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea".

En sus historias de Instagram, Ladera publicó fotos y grabaciones de un viaje con el modelo, donde aparecen caminando por la playa, compartiendo el desayuno y montando un avión.

