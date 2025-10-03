Beéle estaría saliendo con la actriz Kimberly Reyes e Isabella Ladera también tendría nuevo amor, ¿de quién se trata?

Después de haber confirmado el fin de su relación en los primeros meses de 2025, ahora Beéle e Isabella Ladera dan pistas de estar saliendo con nuevas personas. En los últimos días,el cantante colombiano ha sido de nueva noticia por su vida amorosa, ya que fue visto con la que sería su nueva novia.

Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del artista barranquillero, fue captado en video ingresando y saliendo de un hotel en Honduras junto a la reconocida actriz Kimberly Reyes. La grabación fue difundida por el programa. Mañana Express del Canal RCN, en el que el periodista Santiago Vargas aseguró que ambos mantienen una relación.

“Están juntos”, afirmó el presentador,quien precisó que la exreina de belleza y el cantante llevan saliendo alrededor de tres meses. En el video se observa cómo Reyes entra primero al establecimiento, seguido por Beéle. Además de esta supuesta prueba, en redes sociales también circula una fotografía de los dos.