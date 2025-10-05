De la residencia a la vecindad del Chavo: Bad Bunny se convirtió en Quico en Saturday Night Live

Bad Bunny, sin duda, ha sido el artista de la semana en Estados Unidos. Luego de confirmar su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en California, y que desató la furia del trumpismo, ahora el conejo malo se tomó la televisión de ese país con su aparición en el icónico programa Saturday Night Live de la cadena NBC. El cantante puertorriqueño fue anfitrión del capítulo estreno de la temporada 51 del programa que se transmitió en la noche de este 4 de octubre y de los sketches de comedia en los que participó, uno llamó más la atención de la comunidad latina.

Y es que el artista cerró el capítulo con un homenaje al Chavo del 8, el programa de televisión mexicano creado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños. En el segmento, el boricua interpretó a Quico, el hijo consentido de Doña Florinda y uno de los personajes más queridos de este clásico de los años 70. Lea aquí: ¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25 % al PIB de Puerto Rico El sketch de más de tres minutos fue fuel al sentimiento del programa original y, más allá de ser una parodia, se presentó más como un homenaje en medio del Mes de la Herencia Hispana, que todos los años se celebra en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Además de Bad Bunny, en el segmento se presentaron Marcello Hernandez (el Chavo), Sarah Sherman (la Chilindrina), Andrew Dismuke (Don Ramón), Chloe Fineman (Doña Florinda), Kenan Thompson (el Señor Barriga, en este caso, Mr. Stomach), y la aparición sorpresa de Jon Hamm (el Profesor Jirafales). Vea aquí el video completo del sketch del Chavo del 8 en SNL:

La participación de Bad Bunny como anfitrión de SNL se da justo una semana después de que se confirmara que será el artista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX. El juego que cerrará la actual temporada de la NFL se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California el 8 de febrero de 2026. El show, presentado por Apple Music, estará bajo la producción de Roc Nation y Jesse Collins. Siga leyendo: Gobierno Trump anunció despliegue de agentes del ICE durante el Super Bowl en el que cantará Bad Bunny “Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”, expresó, primero en inglés, durante su monólogo de apertura en el programa y luego habló en español. “Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”, agregó el conejo malo.

Fue entonces cuando el artista le envió un dardo, a modo de broma a sus detractores, hablando de nuevo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.