Alejandro Landeros rompe el silencio tras ser visto en la calle en México: “Estoy pasando por un momento difícil”

El actor mencionó que padece autismo y TDAH, por lo que tiene un proyecto personal en Puerto Vallarta, México, destinado a promover la inclusión.

    Habló el actor Alejandro Landeros sobre su situación de calle en México. FOTOS: Capturas de pantalla
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Alejandro Landeros, un atractivo actor de telenovelas como Rosa Salvaje de Televisa, fue visto en las calles de la colonia Condesa, Ciudad de México. Esto ha conmovido a millones de seguidores en Latinoamérica, quienes lo recuerdan por sus destacados papeles en otras producciones de los años 80 como Pasión y poder, Vivir un poco e Imperio de cristal.

Sin embargo, su situación ahora es diferente, ya que fue captado en video durmiendo en una banca de un parque, con algunas cobijas extendidas y acompañado de sus mascotas. Según el material audiovisual, el actor habría pasado al menos tres noches a la intemperie tras ser desalojado.

En contexto: Alejandro Landeros: La historia del actor de Rosa Salvaje que hoy vive en situación de calle en México

Landeros decidió hablar para explicar los motivos por los que se encontraba en la calle y a la intemperie, pero primero agradeció a las personas que se compadecieron al conocer la noticia sobre su situación actual.

“Estoy pasando por una situación muy difícil, muy dura... pero Dios siempre te muestra los caminos y pone a las personas correctas en tu vida. Hoy es muestra de ello, así que quiero agradecerles la valiosa ayuda que me están brindando. Gracias por este libro, porque siempre he confiado en los designios del Señor. Él sabe por qué y para qué hace las cosas”, inició contando.

El actor afirmó que su destino es Puerto Vallarta, en México, ya que desea realizar un trabajo espiritual y de sanación, mencionando que padece autismo y TDAH.

“Mis gatos ya son adultos y tienen su alimento. Y Max (su perro) tiene comida suficiente para unos cuantos días. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que me están ayudando para que yo pueda seguir mi camino”, añadió.

La trayectoria artística de Alejandro Landeros

La trayectoria de Landeros comenzó en 1982 con Bianca Vidal, donde debutó en un pequeño papel que le abrió el camino en la televisión. Posteriormente participó en Principessa (1984), Vivir un poco (1985), Monte Calvario (1988) y Pasión y poder (1988), esta última con un papel que consolidó su popularidad.

Entre 1989 y 1993, Landeros participó en producciones como Papá soltero, Un rostro en mi pasado, La reina bárbara, Entre la vida y la muerte e Imperio de cristal. Posteriormente, trabajó en TV Azteca y exploró el teatro musical y la música, aunque no logró recuperar la estabilidad económica que había disfrutado anteriormente.

Alejandro Landeros

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Vicky Hernández reprochó a la televisión por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral: “Nos usan y luego nos botan como un bagazo”

