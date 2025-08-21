x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Las principales ciudades del país concentran ofertas para diseñadores, ingenieros de diseño y arquitectos. Una oportunidad clave para quienes buscan empleo en áreas creativas.

  • El sector creativo y de la construcción abre sus puertas a profesionales que buscan un nuevo aire laboral en Colombia. FOTO: GETTY
    El sector creativo y de la construcción abre sus puertas a profesionales que buscan un nuevo aire laboral en Colombia. FOTO: GETTY
  • Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY
    Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Encontrar trabajo puede ser un desafío, sobre todo en tiempos en los que la competencia es fuerte y las oportunidades parecen escasas. Sin embargo, el sector del diseño, la arquitectura y las artes gráficas está enviando una señal positiva: hoy hay cerca de 500 vacantes disponibles en todo el país, a través de la plataforma de Magneto Empleos, una noticia que representa un respiro para quienes buscan empleo o desean reinventarse profesionalmente.

De acuerdo con Magneto Empleos, estas ofertas se concentran principalmente en Bogotá (229 vacantes) y Medellín (201), aunque también hay opciones en Cali (40) y Barranquilla (31).

Además, 285 de estas posiciones requieren ser cubiertas con urgencia, lo que aumenta las probabilidades de quienes postulen de manera rápida y estratégica.

Le puede interesar: ¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

Los perfiles más solicitados

Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY
Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY

Los cargos con mayor demanda en este momento son:

- Diseñador arquitectónico.

- Ingeniero de diseño.

- Coordinadores de diseños estructurales.

Estos roles no solo exigen habilidades técnicas, sino también creatividad, capacidad de trabajo en equipo y dominio de herramientas digitales, aspectos que hoy marcan la diferencia en los procesos de selección.

Ofertas de empleo más destacadas en diseño, la arquitectura y las artes gráficas

Conoce las ofertas de empleo

Diseñador arquitectónico (Cali)

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.940.000.

Responsabilidades:

- Realizar levantamiento arquitectónico de inmuebles para un proyecto específico.

- Ejecutar los esquemas básicos arquitectónicos de los proyectos asignados.

- Ejecutar el proyecto arquitectónico de los proyectos asignados.

- Ejecutar la coordinación de los diseños técnicos, metodología BIM.

- Elaborar y presentar el Presupuesto de cada uno de los proyectos asignados.

- Revisar el presupuesto con la coordinación de los proyectos.

Requisitos y condiciones:

- Formación académica: Profesional en arquitectura.

- Experiencia: 2 años en cargos similares.

- Horario: lunes a viernes (7:30 a. m. – 5:00 p. m.)

Aplique aquí.

Ingeniero de Diseño de Redes Contraincendios (Medellín)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Realizar diseños de redes contra incendios para proyectos de edificación y urbanismo.

- Crear memorias de cálculo conforme a las normativas NSR-10 y NFPA.

- Dar soporte en las actividades de diseño durante el desarrollo de proyectos.

- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad.

- Realizar revisiones y mejoras continuas en los diseños de redes y sistemas contra incendio.

Lea más: ¿Quiere trabajar en Habi? La proptech tiene 80 ofertas abiertas en Colombia y México

Requerimientos:

- Título profesional en Ingeniería Mecánica o Civil.

- Experiencia general de 3 años y específica de 1 año en diseño de redes contra incendios.

- Conocimiento de normativas NSR-10 y NFPA.

- Manejo de herramientas ofimáticas Revit Autocad.

- Deseable manejo de Autosprink.

Postúlese acá.

Coordinador de Diseños Estructurales (Medellín)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Coordinar y supervisar el desarrollo de diseños estructurales para edificaciones e infraestructura en todas sus etapas.

- Gestionar varios proyectos de manera simultánea asegurando el cumplimiento de plazos costos y calidad.

- Liderar motivar y orientar equipos técnicos fomentando la colaboración y el alto desempeño.

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente (NSR-10 ACI AISC entre otras aplicables).

- Revisar y validar cálculos planos memorias y especificaciones técnicas.

- Coordinar con otras áreas de diseño (arquitectura geotecnia hidráulica eléctrica etc.) para asegurar la coherencia del proyecto.

- Implementar buenas prácticas de gestión de proyectos y control de cambios.

- Promover la innovación y la mejora continua en los procesos de diseño.

Requerimientos:

- Ingeniero civil con Especialización o Maestría en Ingeniería civil con énfasis en Ingeniería Estructural.

- Mínimo 8 años de experiencia específica en diseño estructural.

- Dominio avanzado de software de análisis y modelado estructural (MIDAS ETABS SAP2000 SAFE Robot Revit Structure entre otros).

- Conocimiento sólido en normas nacionales e internacionales de diseño.

- Experiencia en diseños sismo-resistentes y proyectos especiales de infraestructura.

Envíe la hoja de vida.

Ingeniero Especialista en Pavimentos (Bogotá)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Diseñar pavimentos rígidos y flexibles para infraestructura vial e industrial.

- Liderar el área de pavimentos y diseño de superficies.

- Acompañar la construcción de proyectos urbanos asegurando el control de materiales.

- Garantizar el cumplimiento de normativas IDU e INVIAS en proyectos de carreteras.

Requerimientos:

- Título de Ingeniero Civil con especialización en pavimentos.

- 8 años de experiencia general y mínimo 3 años de experiencia específica en diseño de pavimentos.

- Conocimiento de normativas de construcción IDU e INVIAS.

- Capacidad para liderar proyectos de infraestructura.

Conozca más detalles acá.

Graphic Designer (Bogotá, Medellín y Barranquilla)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Experiencia comprobada de mínimo dos a tres años de experiencia en diseño gráfico, con un portafolio que demuestre tus habilidades.

- Dominio completo del Paquete Adobe Creative Cloud (Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects, etc.).

- Conocimientos prácticos en herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de imágenes y videos (Midjourney, Runway, D-ID, Pika, Firefly u otras).

- Experiencia en el desarrollo de identidades visuales completas (logotipos, manuales de marca).

- Habilidad en la maquetación y diseño de folletos, presentaciones y piezas editoriales (impresas y digitales).

- Experiencia en el diseño de piezas gráficas y contenido animado para redes sociales (videos corporativos y contenido adaptado a diversos formatos).

Conozca también: Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera

Responsabilidades:

- Creación de Contenido Visual: diseñarás piezas gráficas y contenido visual de alta calidad para redes sociales y otras plataformas, adaptando cada pieza a los distintos formatos.

- Edición y Animación: producirás y editarás videos corporativos y contenidos animados que generen engagement y refuercen la identidad de la marca.

- Uso de IA: aplicarás herramientas de Inteligencia Artificial de forma práctica para optimizar y enriquecer el proceso de creación de imágenes y videos.

- Desarrollo de Marca: trabajarás en el desarrollo de identidades visuales completas, asegurando que cada diseño refuerce la comunicación y estrategia de la marca.

- Colaboración Estratégica: trabajarás de cerca con otros equipos para alinear la visión creativa con los objetivos de las campañas digitales.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para quienes estén interesados, el camino es sencillo: basta con ingresar a Magneto Empleos, crear un perfil con su hoja de vida actualizada y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia.

Un consejo clave es destacar proyectos previos, conocimientos en programas de diseño y cualquier habilidad adicional que muestre su potencial creativo.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
trabajadores
Vacantes
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida