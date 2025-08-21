Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Encontrar trabajo puede ser un desafío, sobre todo en tiempos en los que la competencia es fuerte y las oportunidades parecen escasas. Sin embargo, el sector del diseño, la arquitectura y las artes gráficas está enviando una señal positiva: hoy hay cerca de 500 vacantes disponibles en todo el país, a través de la plataforma de Magneto Empleos, una noticia que representa un respiro para quienes buscan empleo o desean reinventarse profesionalmente.
De acuerdo con Magneto Empleos, estas ofertas se concentran principalmente en Bogotá (229 vacantes) y Medellín (201), aunque también hay opciones en Cali (40) y Barranquilla (31).
Además, 285 de estas posiciones requieren ser cubiertas con urgencia, lo que aumenta las probabilidades de quienes postulen de manera rápida y estratégica.
