Trabajo remoto en Medellín: más de 400 ofertas laborales, con buenos salarios

Aunque las empresas han mostrado rebeldía en cuanto a adoptar la modalidad de trabajar remoto, las opciones bajo esta condición aún se siguen manteniendo vigentes, y de hecho, en algunos sectores, especialmente, los asociados a las tecnologías, va en aumento. Medellín, como hub tecnológico e innovador, lideran la demanda de talento bajo estas condiciones. De hecho, por medio de la plataforma de Magneto Empleos, hay más de 400 ofertas.
Y es que, la capital antioqueña es la ciudad con la tasa de desocupación más baja del país. Entre mayo y julio de 2025, el Valle de Aburrá (que incluye a Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) registró un 7,3% de desocupación, frente al 9,0% que tenía en el mismo periodo de 2024. Esto muestra el gran dinamismo y ecosistema empresarial que posee la capital antioqueña
Los sectores que más requieren este tipo de talento para trabajo remoto son Call center, telemercadeo y BPO; Software, informática y telecomunicaciones; Ventas; Ingenierías, entre otros más.
Le puede interesar: Aplique ahora: Cartama tiene más de 200 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país