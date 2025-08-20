Empresas colombianas buscan talento en comercio exterior: 1.700 vacantes disponibles y estos son los requisitos para aplicar

El sector de compras y comercio exterior en Colombia atraviesa un momento de alta demanda laboral. En el portal de Magneto Empleos hay más de 1.700 vacantes disponibles en todo el país, de las cuales 1.260 requieren ser cubiertas con urgencia por las empresas, lo que convierte esta en una de las áreas con mayores oportunidades para quienes buscan empleo.
Y es que de acuerdo con las ofertas disponibles, los perfiles más buscados son:
Ejecutivos comerciales, con experiencia en negociación y relacionamiento con clientes, asistentes logísticos, encargados de apoyar la gestión operativa en importaciones, exportaciones y cadenas de suministro y asesores logísticos, enfocados en optimizar procesos de transporte y distribución de mercancías.
Estos roles se han vuelto estratégicos en un país como Colombia, donde el comercio exterior y la logística juegan un papel clave en la competitividad de las empresas.
Para quienes buscan estabilidad laboral, estas vacantes representan una oportunidad atractiva, con opciones de crecimiento en compañías de distintos sectores productivos.
