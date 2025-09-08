Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia

En medio del auge que están teniendo las startups en Colombia, Somos Internet ha sido un “conector” y dinamizador del sector de las telecomunicaciones, pues además de ser una empresa que está generando empleo, también está marcando la pauta en la manera de trabajar.
Y es que, con apenas cinco años en el país, la compañía ya suma más de 30.500 usuarios activos, presencia en Medellín y Bogotá, y el respaldo de fondos internacionales que también han invertido en gigantes como Rappi y Habi.
A finales de 2024, fue reconocida por el Ministerio TIC como el proveedor número 14 de internet fijo en Colombia, un logro que refleja su rápida consolidación en un mercado dominado por grandes jugadores.
Detrás de ese crecimiento hay una historia de expansión, capital levantado por más de US$48 millones y, sobre todo, una visión clara: consolidarse como una de las marcas empleadoras más atractivas del país. Con casi 800 colaboradores y planes de duplicar su planta en los próximos años, Somos busca atraer a profesionales apasionados por la tecnología, la innovación y el impacto social.
En entrevista con EL COLOMBIANO, un vocero de la empresa habló sobre los retos de atraer talento en un sector tan competitivo, los perfiles que más demandan y las oportunidades que ofrecen a jóvenes y recién egresados.
