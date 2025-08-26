TCL abre más de 70 vacantes en Colombia en áreas de ventas y servicio al cliente

La multinacional TCL, reconocida por su presencia en más de 160 países y por ser uno de los gigantes de la tecnología a nivel global cuenta con más de 70 vacantes laborales en Colombia. Las oportunidades se concentran principalmente en los sectores de ventas y servicio al cliente, dos áreas claves en su estrategia de expansión en el país. “Transforma el futuro con TCL” es el mensaje con el que la compañía invita a sumarse a su equipo, destacando que buscan personas apasionadas por la innovación, capaces de aportar ideas y dispuestas a desafiar los límites. “Somos una marca global comprometida con transformar la vida de las personas a través de tecnología útil, cercana e innovadora. Si te mueve la idea de crear soluciones que mejoran el mundo, este es tu lugar”, señala TCL en su landing de Magneto. Le puede interesar: Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar

¿Por qué trabajar en TCL?

Sin lugar a duda, TCL se ha consolidado como una empresa líder en soluciones tecnológicas, con productos que van desde televisores y electrodomésticos hasta dispositivos móviles. La compañía destaca que trabajar en su equipo significa ser parte de una organización que valora la creatividad, la innovación y el impacto positivo en la vida de las personas. Además, las vacantes en ventas y servicio al cliente representan una puerta de entrada para quienes desean fortalecer su experiencia en áreas comerciales y de atención, con posibilidades de crecimiento dentro de una empresa con alcance internacional. Lea más: Empleos a los que puede aplicar para trabajar los fines de semana

Vacantes más destacadas en TICL

Asesor/a Comercial TCL - Bogotá

Salario: $ 1.506.000 + Variable + Beneficios extra legales. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes sobre las características y beneficios de los productos de la marca TCL. - Brindar una atención al cliente de excelencia para garantizar la satisfacción y fidelización. - Cumplir con el presupuesto de ventas asignado. - Ejecutar los procesos de acuerdo con los procedimientos y políticas de la compañía. Requisitos: - Ser bachiller. - Contar con mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles (preferiblemente en telefonía, tecnología o electrodomésticos). - Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con día compensatorio entre semana. Aplique aquí.

Asesor Comercial Kalley/TCL - Temporada (TC) - Apartadó, Medellín, Barranquilla, Bogotá, entre otros.

Salario a convenir. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes sobre las características y beneficios de los productos Kalley y TCL. - Brindar una excelente atención al cliente para garantizar satisfacción y fidelización. - Cumplir con el presupuesto de ventas asignado. - Ejecutar los procesos conforme a las políticas y procedimientos de la compañía. Conozca también: Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse? Requisitos: - Ser bachiller. - Contar con mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles (preferiblemente en telefonía, tecnología o electrodomésticos). - Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con día compensatorio en semana. Postúlese acá.

Asesor/a Comercial Temporal TCL Manizales

Salario a convenir. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes en características y beneficios de los productos TCL. - Brindar una atención al cliente de calidad, asegurando una experiencia positiva. - Cumplir con el presupuesto de ventas asignado. - Ejecutar labores conforme a los procedimientos y políticas de la compañía. Requisitos: - Ser bachiller. - Contar con mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles (preferiblemente telefonía, tecnología o electrodomésticos). - Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con día compensatorio en semana. Condiciones: - Tipo de contrato: Obra o labor (aproximadamente 2 meses). - Horario: Domingo a domingo con día compensatorio en semana. - Salario: SMLV + variable. Envíe la hoja de vida acá.

Asesor/a Comercial temporal TCL Chía

Salario a convenir. Requisitos: - Ser bachiller. - Contar con mínimo seis meses de experiencia en ventas de productos tangibles, preferiblemente en el sector de telefonía, tecnología o electrodomésticos. Condiciones laborales: - Contrato por obra o labor, con duración aproximada de dos meses. - Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, con un día compensatorio en semana. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas de TCL?