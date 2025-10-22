En Santa Fe de Antioquia habrá un concurso de cohetes: tendrá jurados de la Nasa, SpaceX y Boeing

Entre el próximo 24 y 26 de octubre en Santa Fe de Antioquia se llevará a cabo el tercer Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva 2025, y se configura como el único certamen de este tipo a nivel nacional.

El concurso está dirigido a jóvenes y comunidades académicas de distintos niveles de formación, quienes, mediante equipos de trabajo, diseñan, construyen y lanzan sus propios cohetes bajo parámetros técnicos y de seguridad previamente definidos. La competencia se desarrolla en categorías de principiantes, intermedios, universitarios y carga útil, lo que permite la participación progresiva según el nivel de experiencia y el grado de complejidad de los retos.

El evento, organizado por la empresa antioqueña ALAS Corp, es una iniciativa que busca acercar a estudiantes de colegios, universidades y grupos de investigación al fascinante mundo de la cohetería deportiva, incentivando la creatividad, la innovación y el aprendizaje práctico en torno a la ciencia y la tecnología aeroespacial. La Aeronáutica Civil, en calidad de autoridad y acompañante, reconoce en esta actividad una oportunidad estratégica para promover la educación y despertar vocaciones en áreas relacionadas con la aviación y el espacio.