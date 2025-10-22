x

En Santa Fe de Antioquia habrá un concurso de cohetes: tendrá jurados de la Nasa, SpaceX y Boeing

El evento se realizará entre el 24 y 26 de octubre en el Occidente antioqueño.

    Concurso de cohetes para estudiantes que se va a realizar en Santa Fe de Antioquia. FOTO: AEROCIVIL
    El concurso está dirigido a jóvenes y comunidades académicas de distintos niveles de formación. FOTO: AEROCIVIL
El Colombiano
22 de octubre de 2025
bookmark

Entre el próximo 24 y 26 de octubre en Santa Fe de Antioquia se llevará a cabo el tercer Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva 2025, y se configura como el único certamen de este tipo a nivel nacional.

El concurso está dirigido a jóvenes y comunidades académicas de distintos niveles de formación, quienes, mediante equipos de trabajo, diseñan, construyen y lanzan sus propios cohetes bajo parámetros técnicos y de seguridad previamente definidos. La competencia se desarrolla en categorías de principiantes, intermedios, universitarios y carga útil, lo que permite la participación progresiva según el nivel de experiencia y el grado de complejidad de los retos.

El evento, organizado por la empresa antioqueña ALAS Corp, es una iniciativa que busca acercar a estudiantes de colegios, universidades y grupos de investigación al fascinante mundo de la cohetería deportiva, incentivando la creatividad, la innovación y el aprendizaje práctico en torno a la ciencia y la tecnología aeroespacial. La Aeronáutica Civil, en calidad de autoridad y acompañante, reconoce en esta actividad una oportunidad estratégica para promover la educación y despertar vocaciones en áreas relacionadas con la aviación y el espacio.

El concurso está dirigido a jóvenes y comunidades académicas de distintos niveles de formación. FOTO: AEROCIVIL

Para el desarrollo de esta actividad, la Aerocivil asegura que ha dispuesto las condiciones necesarias para su realización, otorgando los permisos y habilitando el espacio aéreo requerido, sin afectar la operación regular de aeronaves y garantizando en todo momento la seguridad operacional.

Esto sucede el mismo año en que Tripoli Rocketry Association, el más importante organismo de regulación de cohetes de los Estados Unidos, le otorgara una prefectura a la compañía colombiana ALAS Corp.

Cada categoría incluye requerimientos técnicos específicos que desafían las capacidades de los estudiantes. Desde la comprensión básica de los principios de propulsión y aerodinámica, hasta el desarrollo de cohetes capaces de portar cargas útiles, los participantes enfrentan un proceso que combina investigación, diseño, prueba y lanzamiento. Esta dinámica fomenta un aprendizaje integral, en el que convergen conocimientos de física, matemáticas, electrónica, programación y diseño de ingeniería.

La Aeronáutica Civil reitera que continuará acompañando iniciativas que fortalezcan la cultura científica, el interés por la tecnología y la formación de nuevas generaciones de profesionales que, “desde la academia, puedan aportar al desarrollo sostenible, competitivo y seguro de la aviación y el sector aeroespacial colombiano”.

