Bogotá y Medellín concentran más del 90 % del outplacement en Colombia, según informe de LHH

Perder un empleo se suele interpretar como un sinónimo de incertidumbre y aislamiento. Pero hoy en día, en cambio, cada vez más empresas en Colombia recurren al outplacement, un acompañamiento que garantiza transiciones laborales responsables. Según LHH, Bogotá y Medellín lideran la movilidad laboral con un 63% y 29% respectivamente, cifras que reflejan cómo el talento humano se volvió el activo más estratégico de las organizaciones.
Además, Cali y la Costa Caribe, aunque con una participación menor y variable en los últimos años, mantienen un potencial importante para fortalecer la competitividad empresarial.
