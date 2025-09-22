x

¿Sin empleo? Hay más de 138.000 ofertas laborales en Colombia: así es el paso a paso para aplicar

El mercado laboral colombiano ofrece una ventana de oportunidades: más de 138.000 vacantes están disponibles a través de la plataforma Magneto Empleos, incluyendo opciones híbridas y remotas.

    Personas buscan nuevas oportunidades en Magneto Empleos, plataforma que conecta talento con más de 150 empresas en Colombia. FOTO: GETTY
    Vacantes en modalidad presencial, híbrida y remota ofrecen opciones flexibles para quienes buscan empleo en Colombia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

En Colombia hay más de 138.000 ofertas laborales activas a través de Magneto Empleos, una plataforma que conecta talento con más de 150 empresas y que está acelerando los procesos de selección para que las contrataciones sean más rápidas y efectivas. Estas ofertas están distribuidas en gran medida para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Ibagué, y resto de ciudades del país.

Y es que la plataforma, que conecta talento con más de 150 empresas en todo el país, se ha convertido en un conector entre quienes buscan trabajo y las compañías que necesitan fortalecer sus equipos. Su sistema, apoyado en inteligencia artificial, permite que los procesos de selección sean 40 % más ágiles, lo que significa contrataciones más rápidas y eficientes para las compañías y aspirantes.

Le puede interesar: Empleos en servicios generales, aseo y seguridad: más de 7.000 vacantes a nivel nacional, ¿cómo aplicar?

Sectores con mayor demanda de talento

Vacantes en modalidad presencial, híbrida y remota ofrecen opciones flexibles para quienes buscan empleo en Colombia. FOTO: GETTY
Vacantes en modalidad presencial, híbrida y remota ofrecen opciones flexibles para quienes buscan empleo en Colombia. FOTO: GETTY

Las áreas que concentran el mayor número de ofertas son:

- Ventas.

- Servicio al cliente y afines.

- Administración y oficina.

- Producción, operarios y manufactura.

- Deporte y recreación.

- Sector salud.

Del total de vacantes, más de 52.000 no requieren experiencia laboral, una noticia alentadora para jóvenes recién graduados, personas en búsqueda de su primer empleo o quienes buscan reinventar su trayectoria profesional.

Además, 2.800 puestos ofrecen modalidad híbrida y 770 permiten trabajo remoto, lo que amplía las opciones para quienes necesitan flexibilidad.

Lea más: ¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

5 ofertas de empleo destacadas en Magneto Empleos

Conoce las ofertas de empleo

Asesor Comercial Externo TAT - Medellín

Salario: $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Impulsar el crecimiento de Bancamía mediante la colocación de microcréditos.

- Gestionar eficientemente la cartera de clientes y realizar el recaudo correspondiente.

- Desarrollar relaciones sólidas y de confianza con los clientes en la zona asignada.

- Contar con disponibilidad para viajar y apoyar en diferentes zonas.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en ventas externas (calle).

- Ser técnico tecnólogo profesional o estudiante 100% virtual de mínimo 5 semestre.

- Contar con moto propia y licencia de conducción vigente.

- Pasión por las ventas y el servicio al cliente.

- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

- Disponibilidad para trabajar en Medellín y movilidad.

- Capacidad para trabajar de lunes a sábado en el horario indicado.

Aplique aquí.

Psicóloga de Selección - Itagüí

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Liderar procesos de atracción y selección para perfiles de moda retail y lujo.

- Aplicar entrevistas por competencias y pruebas psicotécnicas.

- Actuar como embajadora de la experiencia de talento de SBQ.

- Asegurar un proceso de selección coherente con la identidad de la empresa.

Requerimientos:

- Título profesional en Psicología.

- Experiencia en selección de perfiles comerciales retail o moda (mínimo 3 años).

- Dominio de pruebas psicotécnicas.

- Excelentes habilidades de comunicación y afinidad con el mundo del lujo.

Envíe la hoja de vida.

Enfermero Supervisor - Cali Valle

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.800.000.

Requisitos:

- Título profesional en Medicina.

- Especialización en Auditoría en Salud, Administración, Gerencia en Salud o áreas afines.

- Mínimo dos años de experiencia en cargos similares, en auditoría concurrente, revisión de cuentas médicas y servicios de salud.

Condiciones laborales:

- Horario: Turnos rotativos 3 turnos rotativos de 6:00am a 2:00pm; 2:00pm a 10:00pm y de 10:00pm a 6:00am.

- Contratación directa con la empresa.

Beneficios:

- Medio día libre por tu cumpleaños.

- Tiempo personal para tu bienestar.

- Programa Enamórate SOS, con beneficios adicionales pensados para ti.

Postúlese acá.

Supervisor de Servicios Generales - Bogotá

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Distribuir y supervisar el trabajo del personal a cargo.

- Establecer cronogramas de trabajo a cumplir.

- Impartir órdenes e instruir al grupo de trabajo.

- Inspeccionar el progreso calidad y cantidad del trabajo realizado.

- Inspeccionar edificaciones y alrededores para asegurar limpieza y mantenimiento.

- Llenar formatos de solicitudes de materiales y equipos.

- Recibir y distribuir materiales y equipos de trabajo.

- Reportar novedades a su superior inmediato.

- Cumplir normas y procedimientos de seguridad integral.

- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo reportando anomalías.

- Elaborar informes periódicos de actividades realizadas.

Requerimientos:

- Mínimo dos años de experiencia reciente en un cargo similar.

- Habilidades en supervisión y manejo de personal.

- Atención al detalle y habilidades de comunicación asertiva.

- Orientación al cliente interno y externo.

- Capacidad de análisis y trabajo en equipo.

- Enfoque en el logro y habilidad para trabajar bajo presión.

Conozca más detalles acá.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer - Bogotá

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000.

Responsabilidades:

- Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.

- Venta de productos intangibles a clientes potenciales.

- Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.

- Registro y actualización de información en el sistema.

- Ofrecer una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de tres meses en call center.

- Bachiller académico.

- Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Postúlese ahora mismo.

Paso a paso para postularse en Magneto Empleos

Para aplicar a estas oportunidades, basta con seguir unos sencillos pasos:

1- Ingresar a Magneto Empleos desde cualquier navegador.

2- Crear un perfil en la plataforma o actualizar el existente, asegurando que la hoja de vida esté completa y reciente.

3- Usar el buscador de vacantes para filtrar por ciudad, área, modalidad de trabajo o nivel de experiencia.

4- Revisar las ofertas disponibles y postularse directamente en las que correspondan al perfil profesional.

5- Activar las alertas de empleo personalizadas para recibir notificaciones sobre nuevas vacantes en sectores de interés.

