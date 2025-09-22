¿Sin empleo? Hay más de 138.000 ofertas laborales en Colombia: así es el paso a paso para aplicar

En Colombia hay más de 138.000 ofertas laborales activas a través de Magneto Empleos, una plataforma que conecta talento con más de 150 empresas y que está acelerando los procesos de selección para que las contrataciones sean más rápidas y efectivas. Estas ofertas están distribuidas en gran medida para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Ibagué, y resto de ciudades del país. Y es que la plataforma, que conecta talento con más de 150 empresas en todo el país, se ha convertido en un conector entre quienes buscan trabajo y las compañías que necesitan fortalecer sus equipos. Su sistema, apoyado en inteligencia artificial, permite que los procesos de selección sean 40 % más ágiles, lo que significa contrataciones más rápidas y eficientes para las compañías y aspirantes. Le puede interesar: Empleos en servicios generales, aseo y seguridad: más de 7.000 vacantes a nivel nacional, ¿cómo aplicar?

Sectores con mayor demanda de talento

Vacantes en modalidad presencial, híbrida y remota ofrecen opciones flexibles para quienes buscan empleo en Colombia. FOTO: GETTY

Las áreas que concentran el mayor número de ofertas son: - Ventas. - Servicio al cliente y afines. - Administración y oficina. - Producción, operarios y manufactura. - Deporte y recreación. - Sector salud. Del total de vacantes, más de 52.000 no requieren experiencia laboral, una noticia alentadora para jóvenes recién graduados, personas en búsqueda de su primer empleo o quienes buscan reinventar su trayectoria profesional. Además, 2.800 puestos ofrecen modalidad híbrida y 770 permiten trabajo remoto, lo que amplía las opciones para quienes necesitan flexibilidad. Lea más: ¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

5 ofertas de empleo destacadas en Magneto Empleos

Asesor Comercial Externo TAT - Medellín

Salario: $ 2.000.000. Responsabilidades: - Impulsar el crecimiento de Bancamía mediante la colocación de microcréditos. - Gestionar eficientemente la cartera de clientes y realizar el recaudo correspondiente. - Desarrollar relaciones sólidas y de confianza con los clientes en la zona asignada. - Contar con disponibilidad para viajar y apoyar en diferentes zonas. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en ventas externas (calle). - Ser técnico tecnólogo profesional o estudiante 100% virtual de mínimo 5 semestre. - Contar con moto propia y licencia de conducción vigente. - Pasión por las ventas y el servicio al cliente. - Excelentes habilidades de comunicación y negociación. - Disponibilidad para trabajar en Medellín y movilidad. - Capacidad para trabajar de lunes a sábado en el horario indicado. Aplique aquí.

Psicóloga de Selección - Itagüí

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Liderar procesos de atracción y selección para perfiles de moda retail y lujo. - Aplicar entrevistas por competencias y pruebas psicotécnicas. - Actuar como embajadora de la experiencia de talento de SBQ. - Asegurar un proceso de selección coherente con la identidad de la empresa. Requerimientos: - Título profesional en Psicología. - Experiencia en selección de perfiles comerciales retail o moda (mínimo 3 años). - Dominio de pruebas psicotécnicas. - Excelentes habilidades de comunicación y afinidad con el mundo del lujo. Envíe la hoja de vida.

Enfermero Supervisor - Cali Valle

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.800.000. Requisitos: - Título profesional en Medicina. - Especialización en Auditoría en Salud, Administración, Gerencia en Salud o áreas afines. - Mínimo dos años de experiencia en cargos similares, en auditoría concurrente, revisión de cuentas médicas y servicios de salud. Condiciones laborales: - Horario: Turnos rotativos 3 turnos rotativos de 6:00am a 2:00pm; 2:00pm a 10:00pm y de 10:00pm a 6:00am. - Contratación directa con la empresa. Beneficios: - Medio día libre por tu cumpleaños. - Tiempo personal para tu bienestar. - Programa Enamórate SOS, con beneficios adicionales pensados para ti. Postúlese acá.

Supervisor de Servicios Generales - Bogotá

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Distribuir y supervisar el trabajo del personal a cargo. - Establecer cronogramas de trabajo a cumplir. - Impartir órdenes e instruir al grupo de trabajo. - Inspeccionar el progreso calidad y cantidad del trabajo realizado. - Inspeccionar edificaciones y alrededores para asegurar limpieza y mantenimiento. - Llenar formatos de solicitudes de materiales y equipos. - Recibir y distribuir materiales y equipos de trabajo. - Reportar novedades a su superior inmediato. - Cumplir normas y procedimientos de seguridad integral. - Mantener en orden equipo y sitio de trabajo reportando anomalías. - Elaborar informes periódicos de actividades realizadas. Requerimientos: - Mínimo dos años de experiencia reciente en un cargo similar. - Habilidades en supervisión y manejo de personal. - Atención al detalle y habilidades de comunicación asertiva. - Orientación al cliente interno y externo. - Capacidad de análisis y trabajo en equipo. - Enfoque en el logro y habilidad para trabajar bajo presión. Conozca más detalles acá.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer - Bogotá

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000. Responsabilidades: - Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes. - Venta de productos intangibles a clientes potenciales. - Cumplimiento de metas e indicadores establecidos. - Registro y actualización de información en el sistema. - Ofrecer una excelente atención al cliente. Requerimientos: - Experiencia mínima de tres meses en call center. - Bachiller académico. - Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón. Postúlese ahora mismo.

Paso a paso para postularse en Magneto Empleos