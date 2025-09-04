x

¡Desde septiembre se encuentra empleo pa’ diciembre! Empresas ya abrieron vacantes para atender esta temporada

Desde ya empresas del sector retail y servicios buscan talento para reforzar sus equipos. Conozca las vacantes acá.

  • Ventas, call center y producción son los sectores que más contratan en diciembre por el dinamismo de la temporada navideña. FOTO: GETTY
    Ventas, call center y producción son los sectores que más contratan en diciembre por el dinamismo de la temporada navideña. FOTO: GETTY
  • a temporada navideña y las vacaciones colectivas disparan la contratación de personal en comercio, logística y atención al cliente. FOTO: GETTY
    a temporada navideña y las vacaciones colectivas disparan la contratación de personal en comercio, logística y atención al cliente. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
04 de septiembre de 2025
bookmark

Contrario a lo que muchos piensan, diciembre es uno de los meses con mayor generación de empleo en Colombia. La alta temporada de Navidad y las vacaciones de fin de año dinamizan el comercio y obligan a muchas empresas a reforzar sus equipos con nuevo talento.

De hecho, aunque faltan varios meses para que llegue diciembre, diferentes compañías ya empezaron a abrir vacantes para la temporada de fin de año, anticipándose a la alta demanda de consumo y al aumento de operaciones.

Le puede interesar: ¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Sectores con más oportunidades en diciembre

Entre las áreas que concentran mayor contratación para fin de año se encuentran:

- Ventas.

- Servicio al cliente y afines.

- Producción, operarios y manufactura.

- Call center, telemercadeo y BPO.

Estos sectores suelen registrar picos de empleo debido al incremento del consumo en Navidad y a las vacaciones colectivas, lo que impulsa la rotación y la contratación temporal.

Empresas que ya buscan personal

a temporada navideña y las vacaciones colectivas disparan la contratación de personal en comercio, logística y atención al cliente. FOTO: GETTY
a temporada navideña y las vacaciones colectivas disparan la contratación de personal en comercio, logística y atención al cliente. FOTO: GETTY

Entre las compañías que ya iniciaron la contratación para reforzar su operación en esta temporada se encuentran Alkomprar, Studio F, Grupo Éxito, Patprimo y Homecenter, entre otras.

Lea más: Hay más de 3.000 oportunidades de trabajo híbrido y remoto; así puede aplicar

Ofertas laborales destacadas para fin de año

En plataformas como Magneto Empleos ya se pueden consultar las principales ofertas de trabajo para diciembre. Estas vacantes representan una oportunidad tanto para quienes buscan su primer empleo como para aquellos que desean ingresos adicionales durante la temporada.

Cajeros temporada fin de año- Studio F - (Medellín, Rionegro y Apartadó)

Salario: $ 1.450.000.

Responsabilidades:

- Atender y gestionar las dudas de los clientes de manera amigable y eficiente.

- Manejo de caja, realización de transacciones y sistema POS.

- Brindar una excelente atención al cliente.

- Mantener orden y organización en el area de caja.

- Atender solicitudes de cambio de los clientes.

- Recibir, custodiar y entregar el dinero pagado por los clientes con su debido registro en el sistema POS.

- Realizar cierres de caja.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses como cajero en RETAIL MODA.

- Habilidad para manejar indicadores de ventas.

- Manejo de diferentes medios de pago.

- Excelentes habilidades comunicativas.

- Pasión por la moda.

Aplique aquí para Medellín.

Postúlese acá para Rionegro.

Envíe la hoja de vida para Apartadó.

Asesor comercial electro - Alkomprar - Temporada fin de año (Medellín, Barranquilla y Cali)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Formación técnica en áreas comerciales, administrativas o afines.

Experiencia previa en ventas, preferiblemente en:

Electrodomésticos.

Productos financieros.

Telefonía o sectores relacionados.

- Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial.

Responsabilidades:

- Atender clientes en punto de venta y asesorarlos de manera integral.

- Promocionar y vender productos de la compañía.

- Cumplir metas de ventas establecidas.

- Garantizar una excelente experiencia de compra y servicio al cliente.

- Realizar labores administrativas básicas relacionadas con el cargo.

Envíe la hoja de vida en este enlace para las vacantes en Medellín.

Acá para Barranquilla.

En este enlace para Cali.

Postúlese acá para Bogotá.

Vendedor - Homecenter- Temporada Navidad (Envigado)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Asegurar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

- Ofrecer asesoría completa en productos proyectos y servicios.

- Utilizar canales de venta y herramientas digitales.

- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Conozca también: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia previa en ventas o servicio al cliente.

- Conocimiento básico de herramientas digitales.

- Habilidades interpersonales sólidas.

- Actitud proactiva y orientada al cliente.

Envíe la hoja de vida acá para Envigado.

Aplique aquí para Bogotá.

¿Cómo aplicar a la vacante en Alkomprar?

Si cumples con los requisitos y quieres hacer parte del equipo de Alkomprar, puedes postularte de la siguiente manera:

1- Ingrese a la plataforma Magneto Empleos.

2- Regístrese o actualiza tu perfil con tus datos personales y experiencia laboral.

3- Cargue tu hoja de vida en formato actualizado.

4- Busque la vacante de Alkomprar con el cargo disponible y verifica los requisitos.

5- Haga clic en “Aplicar” para enviar tu postulación y sigue el estado del proceso directamente en la plataforma.

Recuerda que tener tu hoja de vida completa y actualizada aumenta las posibilidades de ser contactado por el área de selección.

Economía
Empleo
ofertas de empleo
Empleo
Fin de año
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Antioquia
Medellín
Bogotá
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
