Cautela en el sector TI: Colombia modera su contratación tecnológica en un 15% al cierre de 2025

El mercado laboral tecnológico en Colombia atraviesa una fase de consolidación y prudencia. Esto se visualiza en el informe Expectativas de Talento Tecnológico – Colombia Q4 2025, elaborado por Experis, marca de ManpowerGroup especializada en soluciones y talento TI.

El estudio indica que la Tendencia Neta de Empleo del sector es del 15%, lo que representa una caída de cinco puntos frente al trimestre anterior y de 16 puntos en comparación con el mismo periodo de 2024. Aun así, el sector continúa siendo uno de los motores más activos de contratación en el país.

De acuerdo con los resultados, el 32% de los empleadores planea aumentar su personal entre octubre y diciembre, mientras que un 17% prevé reducciones, un 40% mantendrá su plantilla actual y un 11% aún no ha tomado una decisión.

Para Ricardo Morales, director de Experis Colombia, esta desaceleración no significa un freno total en la contratación, sino una transformación en la forma en que las empresas están gestionando su crecimiento.

“Estamos ante un momento de prudencia en el mercado tecnológico. Las organizaciones no están dejando de contratar, pero sí lo hacen de manera más estratégica, priorizando estabilidad, productividad y eficiencia sobre la expansión acelerada”, explicó Morales.

