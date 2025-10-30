Buscan talento para Recursos Humanos: hay más de 1.800 vacantes disponibles en todo el país

El área de Recursos Humanos es mucho más que un departamento: es el corazón de las organizaciones, el punto de conexión entre las personas y los objetivos empresariales. Desde la selección hasta el bienestar laboral, su labor es transversal y vital para el crecimiento de cualquier compañía.
Y precisamente, esa relevancia se refleja hoy en el mercado laboral colombiano, donde existen más de 1.800 vacantes activas para profesionales en talento humano, según la plataforma Magneto Empleos.
