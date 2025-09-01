¡No se deje tumbar! Así operan las falsas ofertas de empleo creadas con inteligencia artificial

Se inicia el último tercio del año y miles de personas en todo el mundo retoman la búsqueda de empleo. Sin embargo, expertos advierten sobre un riesgo creciente: las ofertas de trabajo falsas creadas con inteligencia artificial (IA) que circulan en plataformas digitales.
LinkedIn, la red profesional más utilizada, emitió recientemente una alerta sobre estafas laborales y servicios fraudulentos de redacción de hojas de vida que se promocionan en la plataforma, sobre todo de cara a la temporada de otoño, cuando las contrataciones suelen repuntar.
