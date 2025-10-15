Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

Comenzar una carrera profesional genera miedo, ansiedad y es todo un reto para quienes acaban de terminar el colegio y no cuentan con experiencia. Por eso, Claro Colombia abrió una convocatoria dirigida a bachilleres interesados en estudiar un Técnico en Operaciones Administrativas y Comerciales, con la posibilidad de realizar sus prácticas directamente en la empresa. El programa se desarrolla en alianza con un centro de formación privado, y ofrece a los participantes la posibilidad de aprender en un entorno laboral real, al tiempo que reciben un apoyo económico mensual durante su etapa de formación. Le puede interesar: ¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella

Beneficios del programa de formación en Claro

Durante la etapa lectiva, los aprendices recibirán un apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente (SMLV). En la etapa productiva, cuando comienzan sus prácticas en la compañía, el beneficio aumenta al 100% del SMLV, además de auxilio de transporte, afiliación a EPS, ARL y pago de prestaciones sociales y parafiscales. Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de continuar trabajando en Claro al finalizar los estudios, siempre que el desempeño del aprendiz sea destacado. “El talento y la señal de Claro siempre llegan lejos”, destaca la compañía. Lea más: Socoda busca nuevos talentos: hay 20 ofertas de empleo en producción, logística y ventas

Requisitos para aplicar

- Ser bachiller graduado. - No haber tenido contrato de aprendizaje previo. - Tener disponibilidad para formarse y realizar prácticas en Bogotá, D.C. - Contar con interés por el área administrativa y comercial. La empresa resalta además su compromiso con la diversidad e inclusión: “No importa quién seas, ni de dónde vengas. En Claro estamos convencidos de que la diversidad y el desempeño trabajan juntos”. Conozca también: Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

¿Cómo postularte a la convocatoria?