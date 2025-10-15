Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

Comenzar una carrera profesional genera miedo, ansiedad y es todo un reto para quienes acaban de terminar el colegio y no cuentan con experiencia. Por eso, Claro Colombia abrió una convocatoria dirigida a bachilleres interesados en estudiar un Técnico en Operaciones Administrativas y Comerciales, con la posibilidad de realizar sus prácticas directamente en la empresa.
El programa se desarrolla en alianza con un centro de formación privado, y ofrece a los participantes la posibilidad de aprender en un entorno laboral real, al tiempo que reciben un apoyo económico mensual durante su etapa de formación.
