Alerta por incendios durante diciembre: el año pasado se reportaron 15 casos en Antioquia

Las autoridades alertaron sobre el incremento de incendios en Antioquia durante las festividades decembrinas. Pólvora, globos de mecha, sobrecarga de conexiones eléctricas y velas encendidas son los principales causantes de conflagraciones en el departamento.

A raíz de esto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) pidió a la ciudadanía extremar cuidados para evitar emergencias, debido a que diciembre es el mes de transición a la temporada de menos lluvias, por lo tanto, hay más posibilidad de incendios.

“En 2024 tuvimos once incendios estructurales y cuatro forestales. No olvidemos que también tenemos que protegernos. Evitemos las veladoras, las sobrecargas eléctricas en el árbol de Navidad, en el pesebre, que puedan generar cortocircuitos. Cuidemos también las quemas, evitemos las aglomeraciones, y ante todo entendamos que todavía tenemos temporada de lluvias”, expresó el director encargado de la entidad, Carlos Mario Zuluaga.