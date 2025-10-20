x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Traductores, historiadores y locutores, entre los trabajos más vulnerables a la IA, según informe de Microsoft

Un estudio de Microsoft Research identificó las profesiones más expuestas a la automatización por la IA. Intérpretes, traductores e historiadores lideran la lista.

  • Microsoft Research analizó qué profesiones tienen mayor exposición a la automatización por la inteligencia artificial, encabezadas por intérpretes y traductores. FOTO: GETTY
    Microsoft Research analizó qué profesiones tienen mayor exposición a la automatización por la inteligencia artificial, encabezadas por intérpretes y traductores. FOTO: GETTY
  • Los avances tecnológicos impulsan un cambio profundo en la forma de trabajar y en las habilidades que demandarán las empresas. FOTO: GETTY
    Los avances tecnológicos impulsan un cambio profundo en la forma de trabajar y en las habilidades que demandarán las empresas. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
20 de octubre de 2025
bookmark

Mucho se ha tocado el tema de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral. Lo cierto es que lo ha transformado para siempre, y eso ha generado un efecto colateral que, aunque promete mejorar la productividad y la eficiencia en diversos sectores, también representa un desafío para miles de profesionales.

Un reciente informe de Microsoft Research identificó los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la IA, al evaluar qué tan susceptibles son ciertas tareas a la automatización.

Según los resultados del estudio, los intérpretes y traductores encabezan el listado de las profesiones más expuestas. Microsoft analizó la eficacia de la IA en la realización de tareas laborales y la aplicabilidad tecnológica en cada puesto, otorgando una puntuación de exposición. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo de automatización.

Le puede interesar: Nestlé anunció que eliminará 16.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, ¿por qué?

Los 10 empleos con mayor riesgo ante la IA

Conoce las ofertas de empleo
Los avances tecnológicos impulsan un cambio profundo en la forma de trabajar y en las habilidades que demandarán las empresas. FOTO: GETTY
Los avances tecnológicos impulsan un cambio profundo en la forma de trabajar y en las habilidades que demandarán las empresas. FOTO: GETTY

El ranking elaborado por Microsoft Research incluye profesiones de distintos sectores, desde servicios hasta educación. Estas son las diez ocupaciones más vulnerables:

1- Intérpretes y traductores.

2- Historiadores.

3- Auxiliares de pasajeros.

4- Representantes de ventas de servicios.

5- Escritores y autores.

6- Programadores de herramientas CNC.

7- Representantes de servicio al cliente.

8- Operadores telefónicos.

9- Educadores en gestión agrícola y doméstica.

10- Locutores de radio y DJs.

El estudio evidencia que las tareas repetitivas o basadas en el procesamiento de información lingüística o técnica son las más propensas a ser replicadas por sistemas de inteligencia artificial generativa.

Lea más: ¿Usted está entre esos? Más de 50% de los colombianos trabaja en casa y no tienen prisa por la presencialidad

Una transformación que exige adaptación

Conoce las ofertas de empleo

Especialistas en el tema han advertido que la automatización no necesariamente implica la desaparición total de estos oficios, sino una transformación de las competencias laborales. En ese sentido, los trabajadores deberán adquirir habilidades tecnológicas, creativas y de análisis crítico para adaptarse a los nuevos entornos impulsados por la IA.

Microsoft resaltó en el informe que la clave está en usar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no como reemplazo absoluto. Por lo que su integración responsable puede ayudar a optimizar tareas, mejorar la productividad y liberar tiempo para labores estratégicas que requieren criterio humano.

Conozca también: El 69% de los trabajadores ya no cree que esforzarse garantice estabilidad laboral

Temas recomendados

Economía
Empleo
Tecnología
Microsoft
Inteligencia artificial
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
trabajadores
Mercado laboral
Vacantes
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida