Traductores, historiadores y locutores, entre los trabajos más vulnerables a la IA, según informe de Microsoft

Mucho se ha tocado el tema de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral. Lo cierto es que lo ha transformado para siempre, y eso ha generado un efecto colateral que, aunque promete mejorar la productividad y la eficiencia en diversos sectores, también representa un desafío para miles de profesionales.

Un reciente informe de Microsoft Research identificó los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la IA, al evaluar qué tan susceptibles son ciertas tareas a la automatización.

Según los resultados del estudio, los intérpretes y traductores encabezan el listado de las profesiones más expuestas. Microsoft analizó la eficacia de la IA en la realización de tareas laborales y la aplicabilidad tecnológica en cada puesto, otorgando una puntuación de exposición. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo de automatización.

