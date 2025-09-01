¿No sabe qué estudiar? Especialistas big data e ingenieros fintech, los más solicitados en próximos años

Las tendencias laborales y de contratación no son estáticas. Por el contrario, están sujetas a las dinámicas sociales, culturales, económicas y hasta tecnológicas del entorno. El estudio El Futuro del Empleo, realizado por el Foro Económico Mundial detalló que los trabajos que tendrán el mayor crecimiento a 2030 estarán relacionados con la tecnología (especialistas en big data, machine learning e inteligencia artificial, ingenieros de fintech y desarrolladores de apps y software). Se prevé que las tasas de crecimiento de estos trabajos crezca entre 80% y 120% en los próximos cinco años. Le puede interesar: Empleos en mercadeo y publicidad: más de 5.000 vacantes disponibles en Colombia

Los empleos con mayor crecimiento hacia 2030

El mercado laboral cambiará de forma acelerada: crecerán los trabajos verdes y tecnológicos, mientras otros roles desaparecerán en pocos años. FOTO: GETTY

Los puestos relacionados con la ecología y la transición energética, como los especialistas en vehículos autónomos y eléctricos, los ingenieros medioambientales y los ingenieros de energías renovables, también figuran entre los 15 puestos con mayor crecimiento. El Foro Económico Mundial apuntó que el auge de estos puestos se debe al aumento de los esfuerzos y las inversiones para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático. La creciente adopción de tecnologías de generación, almacenamiento y distribución de energía, junto con otras tendencias tecnológicas, son factores adicionales que contribuyen a ello. “Se espera que la inteligencia artificial y el procesamiento de la información sean las tecnologías más transformadoras, y 86% de las empresas anticipan que su influencia será significativa, seguidas de la robótica y la automatización con 58%. Estos avances crearán demanda de puestos en IA, big data y ciberseguridad, siendo la alfabetización tecnológica una de las habilidades de más rápido crecimiento” agregó Naasha Kermani, economista senior de Deloitte Access Economics. Sin embargo, el Foro Económico Mundial resaltó que existen otras tareas que crecerán por número de nuevos puestos de trabajo y, en este sentido, la que más crecerá serán aquellas labores relacionados con el agro con 35 millones de nuevos puestos de trabajo, seguido de los trabajos de mensajería con casi 10 millones y actividades de enfermería y servicios de alimentos y bebidas con 2,5 millones para 2030. “Las tendencias de transición ecológica, incluyendo mayores esfuerzos e inversiones para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático son las causas detrás del crecimiento en nuevos empleo de las labores de agricultura”, señaló Saadia Zahidi, directora general del FEM. Lea más: ¡Aproveche pues! Universidad de los Andes abre convocatoria de patrocinio para aprendices en 13 programas de formación

Competencias más demandadas en el mercado laboral del futuro