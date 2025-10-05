¿Busca iniciar la semana con empleo? Hay más de 141.000 vacantes disponibles en el país

Para quienes aprovechan el inicio de la semana para comenzar su búsqueda de empleo, hay una noticia alentadora:: en Colombia hay más de 141.000 ofertas laborales activas, según reporta la plataforma Magneto Empleos. Lo mejor es que gran parte de estas vacantes se requieren con urgencia, lo que aumenta las posibilidades de contratación inmediata. Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, con más de 60.000 puestos disponibles; Administración y oficina, que suma 30.000 vacantes; y Bodega, logística y transporte, que concentra cerca de 17.000 ofertas. En total, más de 104.000 de estas plazas son de cobertura inmediata, lo que refleja la alta demanda en diferentes industrias. Lea más: Trabajos remotos en Medellín: más de 500 vacantes que pueden interesarle En cuanto a las ciudades, Bogotá lidera con más de 88.000 vacantes, mientras que Medellín registra más de 19.000. Estas cifras ratifican a las principales capitales del país como epicentros de generación de empleo. Un dato clave es que 54.000 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad para jóvenes, recién egresados y personas que buscan su primer empleo formal.

Ofertas laborales más destacadas de la semana

Jefe de Zona Retail - Face2Face Medellín

Salario: $ 3.000.000 a $ 6.000.000. Responsabilidades: - Dirigir y acompañar integralmente a las administradoras y equipos de venta de tu zona. - Analizar indicadores como ventas ticket promedio conversión y rotación ejecutando planes de mejora. - Asegurar la correcta implementación de estrategias comerciales y campañas. - Supervisar estándares de visual merchandising presentación de vitrinas y experiencia de cliente. - Validar inventarios surtido control de caja y documentación operativa. - Promover el desarrollo del equipo mediante coaching y retroalimentación constante. - Detectar oportunidades de expansión mejora o crecimiento en las tiendas. Requerimientos: - Profesional en Administración Mercadeo Ingeniería Industrial o afines. - Experiencia mínima de 3 años liderando tiendas o zonas en retail moda o calzado. - Conocimiento en indicadores comerciales gestión operativa e inventarios. - Manejo intermedio o avanzado de Excel y herramientas de análisis como Power BI. - Liderazgo inspirador y comunicación asertiva con orientación al logro. - Alta energía empatía capacidad de organización y atención al detalle. - Disponibilidad para viajar y visitar las tiendas asignadas. Aplique aquí.

Recepcionista- Club La Colina en Bogotá

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.500.000. Requisitos: - Bachiller culminado. - Un año realizando actividades progresivas de carácter operativo en el área de recepción. Atención de personal y público en general. Conozca también: AKT abrió más de 100 vacantes nocturnas para ensambladora en Envigado: ¿cómo aplicar? Responsabilidades: - Garantizar la información del portafolio de servicios sea suministrada de manera oportuna, mediante la orientación personal y telefónica a los usuarios que requieran los servicios del club y/o estén interesados en conocerlo, cumpliendo con los estándares establecidos de servicio al cliente. Postúlese acá.

Operador en Tiendas Ara a tiempo completo - Bogota

Salario a convenir. Responsabilidades: - Surtido de mercancía en estanterías - Registro de ventas en caja - Impulso de productos dentro de la tienda - Horneo de productos de panadería y pollo - Limpieza y mantenimiento del entorno de la tienda - Rotación y organización de mercancía en bodega - Atención y servicio al cliente - Descargue de mercancía con apoyo de gato hidráulico Requerimientos: - Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente. - Residencia en bogota ((Aplica Usaquen, Teusaquillo, Chapinero, Martires, Santafe, puente Aranda, Engativa , Barrios unidos, se puede tener en cuenta personas de Chapinero). - Habilidades en comunicación trabajo en equipo y atención al detalle. Conozca más detalles en este enlace.

Vendedora - Cali

Salario: $ 1.623.500. Responsabilidades: - Brindar asesoría personalizada a las clientas para guiarlas en su elección de prendas, garantizando una experiencia de compra agradable y alineada con la estética de la tienda. - Mantener el área de ventas organizada, cuidando la exhibición de los productos según las directrices visuales de la marca. - Atender y resolver dudas de las clientas, transmitiendo confianza y conocimiento sobre las prendas, sus materiales y combinaciones. - Realizar el seguimiento de ventas y colaborar con el cumplimiento de las metas establecidas. - Manejar caja y registrar transacciones de manera responsable y transparente. - Apoyar en actividades de inventario, recepción de mercancía y control de stock. - Representar la identidad de la tienda con una actitud amable, proactiva y enfocada en la satisfacción del cliente. Le puede interesar: ¿Busca empleo en logística? Así puede aplicar a una convocatoria en Bogotá Requisitos: Experiencia de un año en cargos relacionados. Nivel de estudios: bachillerato completo. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse paso a paso en Magneto Empleos?