¿Busca iniciar la semana con empleo? Hay más de 141.000 vacantes disponibles en el país

Para quienes aprovechan el inicio de la semana para comenzar su búsqueda de empleo, hay una noticia alentadora:: en Colombia hay más de 141.000 ofertas laborales activas, según reporta la plataforma Magneto Empleos. Lo mejor es que gran parte de estas vacantes se requieren con urgencia, lo que aumenta las posibilidades de contratación inmediata.
Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, con más de 60.000 puestos disponibles; Administración y oficina, que suma 30.000 vacantes; y Bodega, logística y transporte, que concentra cerca de 17.000 ofertas. En total, más de 104.000 de estas plazas son de cobertura inmediata, lo que refleja la alta demanda en diferentes industrias.
En cuanto a las ciudades, Bogotá lidera con más de 88.000 vacantes, mientras que Medellín registra más de 19.000. Estas cifras ratifican a las principales capitales del país como epicentros de generación de empleo.
Un dato clave es que 54.000 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad para jóvenes, recién egresados y personas que buscan su primer empleo formal.