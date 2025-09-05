¡Invesa tiene vacantes! La compañía está buscando personal en producción, servicio al cliente, entre otras

Invesa, una compañía líder en sectores como el agro, pinturas, logística, telecomunicaciones, entre otras, está en la búsqueda de nuevo talento para engrosar su plantilla de colaboradores en el país. Por medio de la plataforma de Magneto Empleos tiene disponibles aproximadamente 400 ofertas laborales, en diferentes áreas.
La compañía, que tiene como apuesta institucional fortalecer los enlaces con el planeta y la humanidad, ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y sano. “Valoramos el desarrollo humano, el conocimiento y ofrecemos un excelente clima laboral con beneficios que reconocen tu talento”, señaló la compañía por medio de su landing de Magneto.
