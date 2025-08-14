Señales de que usted está estancado en su trabajo: ¿cómo recuperar la motivación sin renunciar?

La sensación de estancamiento laboral puede llegar de forma silenciosa: la motivación se apaga, la rutina se vuelve asfixiante y el futuro profesional parece estancado. Aunque renunciar suene como la salida más obvia, existen estrategias para redescubrir el sentido del trabajo sin tomar medidas extremas.
En Colombia este fenómeno no es ajeno. Según datos de Page Group y la Federación Colombiana de Gestión Humana, en 2024 la rotación laboral osciló entre el 10% y el 15%, y el 66,2% correspondió a personas entre 18 y 30 años. Las razones no siempre están ligadas al salario, sino a la falta de conexión con el propósito profesional, la ausencia de retos y oportunidades de crecimiento.
Claudia Chianese, profesora de la EAE Business School y coach ejecutiva y experta en liderazgo sostenible e inteligencia emocional, explicó que el verdadero cambio no siempre implica cambiar de empleo: “Reinventarse no siempre es renunciar, sino reconectar con el propósito desde el rol actual. El cambio profundo empieza dentro de uno mismo”.
