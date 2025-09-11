Atmos tiene más de 150 vacantes en Colombia en administración, oficina y ventas, ¿cómo postularse?

¿Dónde están ubicadas las ofertas laborales?

Las oportunidades están distribuidas en Bogotá, Cali, Cartagena, Rionegro, Neiva y Manizales, y todas cuentan con contrato a término fijo, brindando estabilidad laboral y acceso a prestaciones de ley. De hecho, algunas de ellas requieren de menos de un año de experiencia, por lo que es una oportunidad a quienes cuentan con poco recorrido en el mundo laboral y está en busca de nuevos aires.

Atmos: una marca que invita a superar retos

La empresa invita a los interesados a unirse a su equipo y descubrir nuevos retos profesionales. FOTO: GETTY

Atmos no solo es una empresa que busca talento, también es una marca con una identidad clara. Inspirada en el estilo de vida athleisure, una tendencia que se fortaleció después de la pandemia y el auge del trabajo remoto, Atmos invita a sus colaboradores y clientes a explorar nuevos caminos, disfrutar los retos y vivir sin límites.

“Nos inclinamos por la búsqueda de nuevos retos, lugares inexplorados, espacios abiertos y amplios para disfrutar el encanto de descubrir. Queremos que las personas encuentren en este estilo muchos caminos por recorrer”, señala la compañía sobre su filosofía de marca empleadora. Este enfoque convierte a Atmos en una organización atractiva para quienes buscan crecer profesionalmente en un entorno que promueve la innovación y el desarrollo personal. Lea más: ¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Líder de tienda - Cartagena

Salario: $ 1.431.600 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Liderar y motivar al equipo de tienda. - Consolidar equipos para una gestión eficiente. - Supervisar las operaciones diarias del punto de venta. - Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos. - Gestionar la apertura y cierre del almacén. Requerimientos: - Bachillerato completo o superior. - Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar. Aplique aquí.

Asesor de ventas en confección - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000. Responsabilidades: - Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes. - Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales. - Establecer relaciones sólidas con los clientes. - Brindar información y orientación sobre los productos. Requerimientos: - Ser bachiller. - Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente. Postúlese en este enlace.

Cajero y oficios varios

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000. Requisitos: · Bachiller o técnico en áreas administrativas, comerciales o afines. · Mínimo un año de experiencia como cajero(a), líder de caja o coadministrador(a). · Conocimiento en manejo de efectivo, datáfonos, bonos y medios de pago electrónicos. · Habilidades en liderazgo operativo, servicio al cliente, honestidad y organización. · Manejo básico de herramientas como Excel, correo y generación de informes. Responsabilidades: - Controlar la caja, el flujo de efectivo y medios de pago (tarjetas, bonos, datáfonos). - Ejecutar procesos de apertura y cierre de tienda. - Coordinar turnos, apoyar al equipo de ventas y mantener el orden operativo. - Realizar funciones administrativas y control de inventarios. - Brindar una atención al cliente impecable, representando el espíritu Atmos. Conozca más detalles acá.

Asesor rotativo corner - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes sobre nuestros productos textiles. - Mantener el área de venta organizada y atractiva. - Realizar inventarios y gestionar el stock de productos. - Colaborar en la implementación de estrategias de venta. - Cumplir con los objetivos de venta establecidos. Conozca también: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país Requerimientos: - Experiencia mínima de un año en ventas. - Conocimiento en productos textiles. - Habilidad para comunicarse efectivamente con los clientes. - Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. Postúlese ahora mismo en este enlace.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Atmos a través de Magneto Empleos?