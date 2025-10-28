Colombia avanza en la integración de migrantes venezolanos: el 64,1 % participa en el mercado laboral, según el Dane

Colombia continúa consolidándose como uno de los países de la región que más ha avanzado en la integración social y económica de la población migrante proveniente de Venezuela. Según la más reciente Encuesta Pulso de la Migración (EPM) – Ronda 8 del Dane, realizada entre mayo y junio de 2025, el 64,1 % de los migrantes venezolanos participa actualmente en el mercado laboral colombiano, una cifra que refleja un aumento de 4,5 puntos porcentuales frente a la medición anterior.
El informe, desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evidencia que la inserción laboral de los migrantes es una de las principales vías de integración, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, donde se concentra la mayor parte de esta población. La encuesta tuvo cobertura en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país y entrevistó a más de 7.500 personas y 4.100 hogares.
De acuerdo con el Dane, los migrantes entre 25 y 54 años son quienes más reportan estar trabajando, mientras que los jóvenes (de 15 a 24 años) tienen una participación laboral más baja debido a su vinculación con el estudio o a las labores del hogar. El documento también señala que la mayoría de los trabajadores venezolanos son independientes (32,5 %), seguidos por quienes consiguieron empleo a través de contactos familiares o redes de apoyo tanto venezolanas como colombianas.
Le puede interesar: Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín