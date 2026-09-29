Ella es Zara Sofía Lamprea, la nueva joya del ciclismo colombiano

El Mundial de ciclismo de ruta que terminó el pasado domingo en Montreal, Canadá, dejó al descubierto un nuevo talento colombiano en la rama femenina: Zara Sofía Lamprea.

Fue tan sorprendente su actuación que, en medio de la transmisión de la competencia a través del canal DSports, se conoció que la corredora, nacida hace 17 años en Bogotá, dará el salto desde la próxima temporada al equipo de desarrollo del UAE Team Emirates, buscando continuar con su buena formación antes de incursionar a la élite de este deporte.

Se podría decir que, para el ciclismo, Zara posee las condiciones para dejar huella entre las grandes: se defiende en el plano, en el descenso y en la montaña, mientras que en la contrarreloj también da pedalazos de calidad.

En ese esfuerzo individual, en suelo canadiense, se destacó al terminar en la decimocuarta posición, a un minuto de diferencia de la campeona de la modalidad, la polaca Maria Okrucińska. Mientras que en la prueba de ruta, en la que hizo mover el pelotón luego de lanzar un ataque a falta de 30 kilómetros para la meta, firmó la mejor actuación de la representación colombiana al finalizar en la casilla 12, a 42 segundos de la medallista de oro, la española Alejandra Neira.

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Pero lo realizado por la bogotana, que viene corriendo en el equipo Ciclismo Capital, no fue fruto de la casualidad. En 2025 se consagró campeona de la Vuelta del Futuro y esta campaña triunfó en la Clásica de Anapoima y en la Vuelta Internacional Juvenil Intercop, en Guatemala, además de terminar quinta en la Vuelta a Colombia.

Además, en julio pasado, luego de hacer una pasantía de seis semanas con el equipo italiano Biesse Carrera Girls, obtuvo su primera victoria en Europa al vencer en la primera etapa de la Breganze-Monte Corno, carrera de la categoría júnior.

Y saber que apenas a finales de 2025 empezó su transición al deporte de las bielas, pues antes “volaba”, pero en el patinaje de carreras, disciplina en la que representó en varias ocasiones a la Liga de Bogotá, con la que ganó varias válidas nacionales como integrante del Club Tequendama AC.

“La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera”, escribió Zara, en su cuenta de Instagram, cuando daba cuenta de su talento sobre los patines.

Finalmente, se enamoró del pedalismo y marcó la diferencia casi que de inmediato, como lo evidenció en esa Vuelta del Futuro que terminó en Apía, Risaralda.