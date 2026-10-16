Video | La divertida discusión entre Rigo y su hija Carlota tras revelar que le da pena que la recoja en bicicleta en el colegio

Rigoberto Urán volvió a robarse las miradas en redes sociales tras publicar recientemente un video en el que dejó al descubierto la particular inconformidad de su hija Carlota, de cinco años, a quien le da pena que su papá la recoja en bicicleta a la salida del colegio.
Ante la congestión vehicular habitual de la zona en la que viven a las afueras de la ciudad de Medellín, el exciclista profesional optó por desplazarse sobre dos ruedas para evitar perder una hora en el tráfico al momento de ir a recoger a la niña a la escuela.
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“¿Ustedes pueden creer que a mi hija le da pena que yo la recoja en bicicleta en el colegio? Hoy se jodió porque hay un trancón, el hijueputa, y no me voy a mamar una hora, así que voy en bicicleta a recogerla. A ver si monta o no”, relató el paisa al inicio del video.