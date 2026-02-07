¡Explotó el capitán! Didier Moreno señaló a los verdaderos culpables de la crisis del Medellín

La derrota 1-2 en el Atanasio Girardot ante Internacional de Bogotá, por la quinta fecha de la Liga BetPlay-1, dejó al Independiente Medellín sumido en el fondo de la tabla y bajo una lluvia de abucheos de los hinchas. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, el capitán Didier Moreno se plantó frente a los micrófonos para enviar un mensaje contundente: el problema no es el banquillo, es el césped.

Ante la creciente presión que pide la salida de Alejandro Restrepo, Moreno no titubeó al calificar de “injusto” el señalamiento hacia el cuerpo técnico. Para el volante, la planificación es impecable, pero la ejecución es deficiente.

“Es injusto que todo recaiga sobre él. Para mí los verdaderos culpables somos nosotros, los jugadores, los que saltamos al campo de juego. El cuerpo técnico nos da toda la información, preparan los partidos y estudian al rival; ellos más no pueden hacer”, afirmó el referente del rojo.

Moreno fue más allá y rompió con el lugar común del fútbol: “Es mentira que cuando el equipo pierde la culpa es del técnico y cuando gana es de los jugadores. Los resultados los conseguimos nosotros”.