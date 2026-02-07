x

¡Explotó el capitán! Didier Moreno señaló a los verdaderos culpables de la crisis del Medellín

El capitán de Independiente Medellín asumió la responsabilidad total por el desolador inicio de temporada. Con solo 2 puntos de 15 posibles, el Poderoso se hunde en la tabla de la Liga Betplay-1.

  • Didier Moreno no ha encontrado su mejor nivel deportivo en el regreso al Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Didier Moreno no ha encontrado su mejor nivel deportivo en el regreso al Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

La derrota 1-2 en el Atanasio Girardot ante Internacional de Bogotá, por la quinta fecha de la Liga BetPlay-1, dejó al Independiente Medellín sumido en el fondo de la tabla y bajo una lluvia de abucheos de los hinchas. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, el capitán Didier Moreno se plantó frente a los micrófonos para enviar un mensaje contundente: el problema no es el banquillo, es el césped.

Lea aquí: El Poderoso no reacciona: Medellín cayó 1-2 con Inter y la crisis se profundiza. Vea los goles

Ante la creciente presión que pide la salida de Alejandro Restrepo, Moreno no titubeó al calificar de “injusto” el señalamiento hacia el cuerpo técnico. Para el volante, la planificación es impecable, pero la ejecución es deficiente.

“Es injusto que todo recaiga sobre él. Para mí los verdaderos culpables somos nosotros, los jugadores, los que saltamos al campo de juego. El cuerpo técnico nos da toda la información, preparan los partidos y estudian al rival; ellos más no pueden hacer”, afirmó el referente del rojo.

Moreno fue más allá y rompió con el lugar común del fútbol: “Es mentira que cuando el equipo pierde la culpa es del técnico y cuando gana es de los jugadores. Los resultados los conseguimos nosotros”.

Autocrítica por el nivel de la nómina

Con tres derrotas y dos empates a cuestas, el capitán reconoció que el equipo está en deuda con la historia de la institución y con la calidad de los nombres que integran la plantilla actual. Admitió que la falta de confianza está pasando factura en la toma de decisiones en la cancha, pero fue enfático en que no hay excusas.

“Hoy por hoy no estamos decidiendo bien, no estamos representando lo que es este equipo ni lo que tiene para dar con la nómina que tiene. Tenemos que hacernos cargo y responsables de eso”, sentenció.

Sobre el ambiente hostil y los reclamos de la tribuna, que no dejó de señalar a Restrepo y a los jugadores durante la mayor parte del encuentro, Moreno mostró empatía con el sentimiento del seguidor del Poderoso. “Al hincha simplemente respetarle su decisión. Tienen el derecho a protestar y les agradezco porque, pese a la situación, nos acompañan. Nuestra tarea es retribuir esa presencia con resultados”.

El panorama para el DIM es desalentador desde la estadística, pero el camerino parece haber cerrado filas en torno a su entrenador. La pregunta que queda en el aire es cuánto más podrá aguantar el proceso de Restrepo si la “redención” que promete Moreno no llega en la próxima jornada, en la que tendrá que visitar al Cúcuta el martes en la capital nortesantandereana.

