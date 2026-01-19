El Tour de Francia 2027 arrancará en el Reino Unido con tres etapas históricas

El Tour de Francia de 2027 ya empieza a escribir su historia y lo hará lejos de casa, con una apertura cargada de simbolismo, diversidad y ambición. Las tres primeras etapas de La Grande Boucle tendrán como escenario el Reino Unido, con salida en Edimburgo, y atravesarán Escocia, Inglaterra y Gales, en un recorrido diseñado no solo para el espectáculo deportivo, sino también para despertar el fervor popular que ya marcó las anteriores partidas británicas de la ronda gala.
La salida desde la capital escocesa ya había sido anunciada, pero ahora se conocen más detalles de un inicio que confirma una tendencia clara: el Tour mira cada vez más al exterior. Será la quinta vez en seis años que la carrera más importante del ciclismo mundial comience fuera de Francia, tras Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026). Una apuesta internacional que refuerza el impacto global del evento y su capacidad de seducir nuevas aficiones.