Tour Colombia 2027: Antioquia toma ventaja para recibir el regreso de la carrera

¿Qué significa que en el país se vuelva a realizar el Tour Colombia? El fervor por volver a ver ciclismo de alto nivel en territorio nacional renace luego de conocerse que el Tour Colombia, carrera que hace parte del UCI America Tour bajo la denominación 2.1, se reactivará en 2027 después de tres años de ausencia. La quinta edición de la competencia se disputará del 26 al 31 de enero de 2027, según confirmó Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Antioquia, por ahora, lleva la delantera entre las regiones interesadas en recibir nuevamente el evento. “Desde ya estamos trabajando muy duro para lograr hacer la carrera con recursos propios, de los privados y buscando también que el Gobierno departamental y nacional nos apoye. Pero ya estamos en la aventura de volver a recuperarla y no dejarla perder, que se mantenga en el tiempo, que sea un evento rentable”, dijo Galeano. El dirigente también destacó la alianza que se viene construyendo con México, país que tendrá su primera carrera categoría 2.1 entre el 19 y el 23 de enero. Lea aquí: Vuelve la mejor carrera de Latinoamérica: Fedeciclismo confirmó que el Tour Colombia 2.1 se hará en 2027 “Tenemos una gran alianza con México, que hará su primera versión 2.1. Entonces vamos a tratar de halar esos equipos WorldTour para que estén en Colombia, para que haya esa coordinación de hacer una buena inversión, unos buenos puntos para el WorldTour y que inicien su temporada en el continente americano”, explicó. Galeano considera que el regreso del Tour Colombia resulta atractivo no solo por la posibilidad de contar con grandes figuras del lote internacional, sino también por la oportunidad de mostrar a los corredores nacionales ante los equipos de la máxima categoría. “Además, porque se busca seguir sacando esa cantera que tiene Colombia y mostrársela a esos equipos WorldTour para que engrosen sus filas”, agregó.

Antioquia, ¿la sede?

La sede oficial y el recorrido por donde transitará la caravana serán anunciados en octubre. Hernando Zuluaga, coordinador de la Comisión Técnica de la Fedeciclismo, expresó este miércoles que actualmente se adelantan conversaciones con varias regiones, aunque Antioquia aparece como la opción que toma fuerza. Las negociaciones con el departamento están avanzadas, en medio del interés que han mostrado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El Tour Colombia ha sido la carrera de ciclismo de carácter internacional de mayor nivel que se ha realizado en territorio nacional, aunque su desarrollo ha sido intermitente debido, principalmente, a dificultades de financiación. La primera edición, que llevó el nombre de Colombia Oro y Paz, se disputó en 2018 por el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El campeón fue Egan Bernal. Recuerde: “Lo más probable es que el Tour Colombia 2025 no se haga”: Rubén Galeano, presidente de Fedeciclismo En 2019, el epicentro estuvo en Antioquia, donde se impuso Miguel Ángel “Supermán” López. Un año después, en 2020, la competencia recorrió Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, con Sergio Andrés Higuita como ganador. Para 2021, la carrera estaba programada en el Caribe colombiano, pero fue cancelada debido a la pandemia de covid-19. El certamen regresó en 2024, con victoria final de Rodrigo Contreras en Bogotá. Sin embargo, las dificultades económicas llevaron nuevamente a la Federación a suspender su realización. Para 2025, el costo estimado de organizar la competencia rondaba los 10.000 millones de pesos. En su momento, Galeano señaló que estaban garantizados 4.000 millones de pesos, pero que faltaban otros 6.000 millones que debía aportar el Gobierno Nacional. Para saber más: ¿Fin a su carrera? Miguel Ángel López perdió la batalla y deberá pagar cuatro años de suspensión

Una vitrina para Colombia

Más allá de lo deportivo, el Tour Colombia se ha convertido en una vitrina para mostrar al mundo diferentes regiones del país, sus paisajes, infraestructura, riqueza cultural y el civismo de sus habitantes. En sus anteriores ediciones también permitió ver en territorio nacional a grandes referentes del ciclismo mundial, entre ellos Chris Froome, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe, Marc Soler, Bob Jungels, Nairo Quintana, Egan Bernal, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Richard Carapaz, Juan Sebastián Molano, entre otros. La competencia, además, ha contribuido a dinamizar la economía de los lugares por donde transita el pelotón. Le recomendamos leer: Ella es Zara Sofía Lamprea, la nueva joya del ciclismo colombiano De acuerdo con cifras entregadas por la Fedeciclismo, el Tour Colombia ha generado una derrama económica cercana a los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores, a través de transmisiones nacionales e internacionales. “Volveremos a tener ciclismo europeo, en el cual muchos de los referentes del país tendrán la oportunidad de correr en territorio nacional antes de emprender sus retos en el Viejo Continente. Si no se tuviera esta carrera, Urán, por ejemplo, no habría tenido la oportunidad de correr en el lote nacional junto a la élite. Entonces sirve de fogueo para los nuestros con grandes figuras”, señaló Zuluaga. El dirigente resaltó que el Tour representa una fiesta para diferentes sectores. “En realidad, su realización no es un gasto sino una inversión, pues viene gente de muchos lugares del mundo. Gana el turismo, el comercio, las cadenas de hoteles, los empresarios, pero sobre todo, el deporte”, concluyó Zuluaga. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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