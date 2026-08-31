XVIII Torneo Nacional de Karate Tradicional: historias que inspiran y transforman deportistas

La cultura japonesa es una de las más respetadas en el mundo. Sus valores, el respeto por la trayectoria, la técnica en todos los aspectos de la vida y la metodología que los vuelve perfeccionistas en su día a día se plasman en un arte marcial muy estético y eficaz: el karate.
Niños desde los 4 años de edad hasta adultos con más de 64 abriles a sus espaldas se dieron cita en el Coliseo de la Universidad de Medellín para llevar a cabo el decimoctavo Torneo Nacional de Karate Tradicional, competición que organiza la Institución Colombiana de Karate Tradicional (ICKT).
“Es un torneo que creció en popularidad y nivel, lo cual le da una buena fama. En cuanto a la ciudad, hay un impacto muy positivo, rectificando que la capital antioqueña es la cuna del karate colombiano”, afirmó Barlaam Pizarro, creador del Instituto Colombiano de Karate Tradicional.
A Pizarro y a las personas participantes del evento los caracterizó su tranquilidad y respeto por el otro. Desde los chicos de menor edad, que le dieron inicio a la jornada en la U de M, hasta los señores que finalizaron en horas de la noche, primaron la deportividad, el respeto y el reconocimiento al otro por su trabajo, todo esto, independientemente del resultado positivo o negativo para cada karateca.