XVIII Torneo Nacional de Karate Tradicional: historias que inspiran y transforman deportistas

La cultura japonesa es una de las más respetadas en el mundo. Sus valores, el respeto por la trayectoria, la técnica en todos los aspectos de la vida y la metodología que los vuelve perfeccionistas en su día a día se plasman en un arte marcial muy estético y eficaz: el karate. Niños desde los 4 años de edad hasta adultos con más de 64 abriles a sus espaldas se dieron cita en el Coliseo de la Universidad de Medellín para llevar a cabo el decimoctavo Torneo Nacional de Karate Tradicional, competición que organiza la Institución Colombiana de Karate Tradicional (ICKT). “Es un torneo que creció en popularidad y nivel, lo cual le da una buena fama. En cuanto a la ciudad, hay un impacto muy positivo, rectificando que la capital antioqueña es la cuna del karate colombiano”, afirmó Barlaam Pizarro, creador del Instituto Colombiano de Karate Tradicional. A Pizarro y a las personas participantes del evento los caracterizó su tranquilidad y respeto por el otro. Desde los chicos de menor edad, que le dieron inicio a la jornada en la U de M, hasta los señores que finalizaron en horas de la noche, primaron la deportividad, el respeto y el reconocimiento al otro por su trabajo, todo esto, independientemente del resultado positivo o negativo para cada karateca.

La competición contó con las dos modalidades del karate tradicional: kata y kumite. La primera se evalúa desde lo técnico, se hace sin contacto y se enfoca en la perfección del movimiento. El kumite, por su parte, es el combate entre dos peleadores que, en el karate tradicional, le da la victoria a quien sume el primer punto otorgado por el shushin y los fukushin (árbitros). “Hay que quitar el estigma de pensar que esto es violento o que si una niña se volverá masculina por competir en karate tradicional. Es formativo, está lleno de valores y suma para la vida”, puntualizó el sensei Alberto Espejo.

Una disciplina que cambia vidas

Desde un chico que dejó el nombre de Cali en alto tan solo 20 días después del terremoto que golpeó la capital del Valle del Cauca hasta un joven con síndrome de Down que encontró en el karate una forma de integrarse en el mundo, son algunas de las historias que nos encontramos en el dojo. “El karate es lo que más me gusta. El tiempo que he fallado es difícil, pero eso me hace sentir más orgulloso de ganar”, declaró Jerónimo Domínguez, quien ganó su primera medalla de oro en la categoría sub-10. Martín Garzón es un chico de 13 años que tiene síndrome de Down; sin embargo, sus ganas de ser karateca y su amor por el deporte le dan motivación para cada día. “El proceso es maravilloso. Martín mejoró su parte motriz y su carácter. El karate me ayudó con mi hijo increíblemente”, aseguró Yorlady Jiménez, madre de Martín.

Una tradición que no conoce de fronteras

Desde el siglo XV, en la isla de Okinawa, en Japón, hasta el día de hoy, el karate tradicional se convirtió en una de las formas más efectivas de defenderse en la vida cotidiana. “Los valores, la filosofía, la formación de personas útiles a la sociedad y la familia, esa es la esencia del karate tradicional”, aseveró Barlaam Pizarro. En cuanto a la vestimenta, algo muy característico del karate, el cinturón negro de quinto grado, Rodrigo Delgado, explicó que "el uniforme blanco refleja el vacío del kara. En competición se distinguen los atletas con el cinturón Aka (rojo) y Shiro (blanco). No se usan zapatos dentro del dojo por respeto; además, entrenar descalzo ayuda a desarrollar el contacto en la planta del pie". Lea también: Barlaam Pizarro, único 8° dan de karate en Colombia, ajusta cuatro décadas formando deportistas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: