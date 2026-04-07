Colombia inicia su participación en la Billie Jean King Cup de tenis en Ibagué enfrentando a Ecuador

El equipo femenino de tenis de Colombia que lidera la antioqueña Emiliana Arango y dirige Alejandro González, inicia su participación en la Billie Jean King Cup en Ibagué.

En el certamen que cuenta con la presencia de ocho selecciones nacionales, Colombia inicia su camino enfrentando a Ecuador, compromisos que se disputarán desde este miércoles, a las 11:00 a. m., en el Complejo de Raquetas de Ibagué.

Sobre el rival y el arranque de la competencia, el antioqueño mencionó: “Ecuador es uno de los equipos fuertes, con Mell Reasco y Camila Romero, como número dos. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que venimos haciendo. Emiliana tuvo un buen primer entrenamiento y seguimos confiando en el equipo”.

Hay que recordar que Camila Osorio estaba en la nómina de convocadas de Colombia, pero una lesión la sacó del grupo, que cuenta con Arango, María Camila Torres, María Paulina Pérez y Valentina Mediorreal.