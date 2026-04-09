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Carlos ‘El Pibe’ Valderrama rechazó millonaria suma por cortarse su mítica cabellera: “Mi vida la decido yo”

El mediocampista colombiano recibió una importante oferta para cambiar su imagen antes del Mundial de 1994, donde Colombia llegaba como favorito.

  • El 10 colombiano fue tentado con millonaria cifra para cortarse su cabellera que conserva hasta el día de hoy. Fotos: Getty Images
    El 10 colombiano fue tentado con millonaria cifra para cortarse su cabellera que conserva hasta el día de hoy. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El legendario excapitán de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, sorprendió al mundo del fútbol al revelar una anécdota guardada por décadas: antes del Mundial de Estados Unidos 1994, rechazó una oferta millonaria a cambio de cortarse su icónica melena rubia.

En una reciente entrevista con el periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles, allí el samario explicó sus motivos para declinar de una oferta de 2 millones de dólares que provino de una marca internacional que buscaba que el mediocampista cambiara radicalmente su imagen para la cita mundialista.

Lea también: Video | “¿Cuándo va a ser esa primera vez?”: Pibe Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia del Mundial sub-20

Dos barras, dos de los verdes, dos millones de dólares”, recordó Valderrama sobre la cifra que le pusieron sobre la mesa en 1994, una suma extraordinaria para la época.

En la entrevista, el periodista mostró incredulidad, preguntándole si su negativa buscaba negociar una cifra mayor como cinco millones. “No, ni cinco”, fue la respuesta del 10 colombiano.

“Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía”, justificó Valderrama, dejando claro que su cabello nunca fue un simple accesorio estético, sino una parte integral de quién es como deportista y ser humano.

Para el Mundial de 1994, Colombia llegaba como favorita luego de la fase clasificatoria y de la recordada goleada 5-0 a la Selección Argentina en el Monumental, siendo esto un hito por ser hasta ese entonces la única que le había ganado a la albiceleste en Buenos Aires, además de obligar a un equipo comandado por Maradona y subcampeón de la Copa del Mundo de 1990 a jugar repechaje para estar en territorio estadounidense.

Sin embargo, ese torneo resultó ser un capítulo agridulce para el fútbol colombiano tras la eliminación en primera fase y el trágico final con el posterior asesinato del defensa Andrés Escobar en Colombia.

Pese a eso, en el mundo del fútbol siguió destacando Valderrama, quien tiempo después llegaría a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, provocando que el 18 de julio de 1996 se celebrara el “Valderrama Day”, un día donde compañeros y aficionados usaron pelucas rubias en su honor durante un partido entre el Tampa Bay Mutiny y el Kansas City Wizards.

“El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está”, concluyó en esta entrevista el volante colombiano.

Siga leyendo: ¿Presión? “El Pibe” Valderrama hizo importante exigencia para la Selección Colombia en el Mundial de 2026

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