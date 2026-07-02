Pogacar y Vingegaard se citan para otro duelo por la superioridad en el Tour de Francia: ¿quiénes contra ellos?

El prodigio francés Paul Seixas sueña con ponerle fin a la rivalidad exclusiva entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard que desde hace seis años domina el Tour de Francia, y quienes, respaldados por su arranque de temporada fulgurante, aspiran a prolongar su duopolio a partir del sábado.

Gino Bartali contra Fausto Coppi, Luis Ocaña desafiando a Eddy Merckx, Raymond Poulidor versus Jacques Anquetil, Greg LeMond ante Laurent Fignon, Andy Schleck y sus duelos con Alberto Contador, o el mismo Nairo Quintana ante la leyenda Chris Frooome: la historia de la Grande Boucle es rica en rivalidades que han forjado su leyenda. Pero actualmente se da una que supera a las demás, con dos corredores que se reparten los dos primeros puestos del podio final desde hace seis años.

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En 2021, Pogacar logró su segundo Tour de Francia por delante de Jonas Vingegaard. El danés se llevaría las dos siguientes ediciones, adelantando al esloveno, quien se tomó la revancha en 2024 y 2025 con Vingegaard como segundo, y con el tercero a más de nueve minutos en cada ocasión.

Este año de nuevo los dos extraterrestres se perfilan como grandes favoritos, sobre todo porque, por primera vez desde 2022, ambos afrontan el Tour en plenas facultades físicas.

En 2023, Pogacar vio truncada su preparación tras una fractura de muñeca en Lieja-Bastoña-Lieja a finales de abril. Al año siguiente, fue Vingegaard quien llegó falto de fondo después de una fuerte caída en la Vuelta al País Vasco y en 2025 el danés fue víctima de una conmoción cerebral durante la París-Niza.

“Han pasado tres años desde la última vez que gané el Tour y desde entonces he tenido muchos parones. Me ha llevado tiempo volver a ser yo mismo y creo que por fin lo he conseguido. De hecho, incluso me siento más fuerte que antes”, explicó el danés.