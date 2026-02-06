¿Por qué el colombiano Christian González podría ser gran figura en el Super Bowl este domingo?

Este domingo 8 de febrero, la NFL coronará a su campeón de la temporada cuando se dispute el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Como ocurre cada año, los reflectores apuntan a los mariscales de campo, a las ofensivas explosivas y a las grandes jugadas que suelen quedar en la memoria colectiva. Sin embargo, en un escenario donde cada decisión se magnifica y un solo error puede cambiar el rumbo del partido, hay otra batalla que suele definir campeonatos: la que se libra en la secundaria defensiva.
Allí aparece un nombre con un significado especial para Colombia: Christian González, esquinero de los New England Patriots, quien hace historia al convertirse en uno de los pocos jugadores con raíces colombianas en disputar un Super Bowl.