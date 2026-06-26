Serena Williams vuelve a Wimbledon, tras cuatro años y se medirá a la colombiana Camila Osorio

Casi cuatro años después de su último partido individual contra Ajla Tomljanovic, la leyenda estadounidense Serena Williams regresará el martes 30 de junio en Wimbledon contra la australiana Maya Joint, número 53 del ranquin mundial.
En el cuadro masculino, el sorteo celebrado este viernes en Londres emparejó al vigente campeón y número 1 mundial, Jannik Sinner, contra el serbio Miomir Kecmanovic (N.51), una oportunidad para que el italiano pase página tras venirse abajo esencialmente en Roland Garros.
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Vencedor sobre la arcilla parisina de su primer título de Grand Slam, el alemán Alexander Zverev (N.3) se enfrentará en el debut al belga Alexander Blockx (N.37) mientras que el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba londinense, se medirá al chino Wu Yibing (N.99).
A sus 44 años, Serena Williams regresó en junio al circuito y desde entonces tan solo ha disputado dos partidos en dobles.
Su último duelo individual fue en tercera ronda del US Open 2022, tras caer derrotada contra Tomljanovic antes de retirarse.