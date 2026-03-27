¿Alguna selección ha llevado jugadores sin ritmo al Mundial o el caso de James es único? Le contamos

El Mundial se acerca y el presente de James Rodríguez vuelve a generar debate en torno a su estado físico y futbolístico. En el reciente amistoso en el que la Selección Colombia cayó 2-1 ante Croacia, el mediocampista mostró dificultades para sostener un ritmo competitivo, reabriendo la discusión sobre su posible rol en la próxima cita mundialista.
La pregunta que surge es si alguna selección ha llevado a un Mundial a jugadores sin actividad competitiva reciente, o si el caso del colombiano es una excepción en la historia. La respuesta, según múltiples precedentes, es que no sería un caso aislado.