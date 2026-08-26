Colombia definió su equipo para la doble jornada de Fiba ante México y Estados Unidos

El técnico Tomás Díaz, que reforzó su cuerpo de asistentes con el italiano Santiago Turri, quien ha dirigido a Jaime Echenique en ese país, definió a los 12 jugadores que este jueves y el próximo lunes se medirán ante México y Estados Unidos en el arranque de las eliminatorias al Mundial Fiba 2027.

Liderados por experimentados jugadores como el antioqueño Juan Diego Tello, el técnico Díaz cuenta con Echenique, único ex-NBA que tiene el país, y junto a ellos fueron elegidos Braian Angola, Hansel Atencia, Romario Roque, Michael Jackson, Hayner Montaño, Álvaro Peña, Keyner Asprilla, Luis Almanza, Cristian Solís y Darwin Blanco.

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Colombia espera hacer un gran papel en la eliminatoria en la que comparte grupo con Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Chile y México.

En la otra serie fueron ubicadas Canadá, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, Bahamas y Panamá.

Por América clasificarán siete equipos: los tres de cada serie y el mejor cuarto. Hay que recordar que Colombia iniciaba en casa, pero debido al terremoto del pasado 10 de agosto y los daños que se presentaron en Cali, sede del equipo, la Fiba determinó cambiar la localía del primer duelo y por eso jugarán este jueves en Zacatecas, México.

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El técnico Díaz llamó a los mejores hombres disponibles para esta doble jornada, jugadores como Atencia, Angola y Echenique, quienes militan en Europa, y otros como Tello, de gran experiencia, quien junto a Romario, Almanza, Jackson y los demás vienen de militar en las ligas de Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.

Además de los 7 representantes de América, se clasificarán 12 de Europa; Asia y Oceanía aportarán 7 y África tendrá 5. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 se celebrará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.

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