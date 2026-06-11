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Ciclismo colombiano brilla en el exterior: victorias de Santiago Mesa y Róbigzon Oyola en Portugal y Canadá

Con soberbias actuaciones, el paisa Santiago Mesa asumió el liderato en el Jornal de Noticias portugués y Róbigzon Oyola dio la victoria al Team Medellín en Canadá.

  • Santiago Mesa ya suma tres triunfos en la presente temporada. FOTO X-Anicolor/Campicarn
    Santiago Mesa ya suma tres triunfos en la presente temporada. FOTO X-Anicolor/Campicarn
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El ciclismo colombiano es protagonista en las carreras internacionales en la que tiene protagonistas en la presente semana. Este jueves logró dos importantes victorias gracias a Santiago Mesa y Róbigzon Oyola. Entre tanto, en Francia, los representantes nacionales generan expectativa con la llegada de la alta montaña en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

En Portugal, a sus 28 años de edad, Santiago Mesa (Anicolor/Campicarn) vive su mejor momento deportivo. Este jueves se impuso en la segunda etapa del Grande Prémio Jornal de Noticias, de 147.5 kilómetros con salida y llegada en Vila Nova de Famalicão, donde pasó a comandar la carrera.

Lea: El ciclista colombiano Santiago Mesa triunfó en la segunda etapa de la Vuelta al Alentejo

Allí, con explosividad, potencia y velocidad cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 3h:36.53, superando al local Carlos Miguel Salgueiro (Team Tavira), segundo, y al español Iker Bonillo (Feira dos Sofás – Boavista). Fue la tercera victoria del año para el antioqueño, quien compite en Europa desde 2018 y luego de hacer la transición del ciclomontañismo, en el que fue campeón panamericano. Esta temporada había ganado etapa en Prova de Abertura - Região de Aveiro y en la Vuelta a Volta al Alentejo.

Oyola celebró en Canadá

El tolimense Róbigzon Oyola logró para el Team Medellín-EPM el primer triunfo seguido en el Tour de Beauce, en Canadá. En la segunda fracción, de 169,2 kilómetros en Saint-Odilon-de-Cranbourne, Oyola venció con un registro de 3h:52.51. Lo escoltaron el inglés Adam Lewis (APS Pro Cycling), a un segundo, y el irlandés Killian O’Brien (Team Skyline), a 10.

De otro lado, en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes, conocido antes como el Critérium del Dauphiné, los colombianos Santiago Buitrago (Bahrain), Hárold Tejada (Astana) y Daniel Martínez (Bora) esperan tener una grata presentación en la sexta etapa de la competencia francesa, de 182.3 kilómetros entre Saint-Vulbas y el final en alto en Crest-Voland. Buitrago es 17°, a 1.21 del líder, el local Alex Baudin (EF Education). Tejada es 23°, a 1.54; y Martínez, campeón de la prueba en 2022, se ubica 26°, a 3.05.

Siga leyendo: Santiago Buitrago da batalla en el Tour Auvernia Ródano-Alpes

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Santiago Mesa y por qué es noticia en Portugal?
Santiago Mesa es un ciclista colombiano que compite con el equipo Anicolor/Campicarn. Es noticia porque ganó la segunda etapa del Grande Prémio Jornal de Noticias y asumió el liderato de la clasificación general, consolidando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.
¿Qué logró Róbigzon Oyola en Canadá con el Team Medellín?
Róbigzon Oyola consiguió la victoria en la segunda etapa del Tour de Beauce, una de las competencias más importantes del calendario canadiense. Su triunfo representó el primer éxito consecutivo del Team Medellín-EPM en la carrera y confirmó el buen nivel internacional del equipo colombiano.
¿Cómo va Santiago Buitrago en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Santiago Buitrago se ubica entre los mejores corredores de la clasificación general y mantiene opciones de avanzar posiciones con la llegada de la alta montaña. El colombiano busca aprovechar las etapas de ascenso, consideradas su principal fortaleza.

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