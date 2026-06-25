El piloto colombiano Salim Hanna debuta este fin de semana en Fórmula 3

El corredor oriundo de Barranquilla y de orígenes libaneses compite con la escudería italiana Prema Racing en la Fórmula Regional Europea (F4). Hanna reemplazará durante las próximas dos fechas de Fórmula 3 al estadounidense Brad Benavides, quien continúa su recuperación tras quebrarse tres vértebras después de un accidente sufrido en el circuito monegasco.

Salim Hanna , piloto colombiano de 16 años, será parte del equipo AIX Racing en la Fórmula 3 para el próximo fin de semana del 26 al 28 de junio. El hijo del expiloto, Jalil Hanna, debutará en la categoría menor del Gran Premio de Austria en el Red Bull Circuit en Spielberg, la cuarta válida del campeonato de F3 en 2026 tras el último encuentro en Mónaco hace tres semanas.

Será el primer colombiano en la categoría desde Sebastián Montoya en 2023-2024. Justamente, Hanna fue entrenado durante el inicio de su carrera deportiva por el padre de Sebastián, el histórico corredor cafetero de Fórmula 1 e Indycar, Juan Pablo Montoya. Salim estuvo bajo el mando de JPM4 hasta 2024, cuando dejó la disciplina de los karts y probó en el automovilismo de velocidad en las Fórmulas Regionales.

“Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Estoy emocionado de unirme a la FIA Fórmula 3 con AIX Racing este fin de semana y tengo muchas ganas de aprender, mejorar y pilotar el coche de Fórmula 3 en general”, puntualizó el piloto nacido en el año 2009 acerca de su llegada a F3.

El piloto colombiano Óscar Tunjo le dijo a este medio su opinión sobre Salim: “tiene un trabajo muy bueno, he oído que es muy disciplinado. Lo he visto poco, pero siempre que tengo la oportunidad de verlo, compite y está en los primeros lugares. Escuché su nombre hace mucho tiempo como uno de los prospectos del automovilismo de velocidad. Espero que le vaya bien en Fórmula 3 por el bien del deporte motor en Colombia”.

Hanna viene de lograr doble podio en Monza el pasado fin de semana en su categoría y ahora se encuentra en Austria preparando su debut en la Fórmula 3. En la misma fecha, correrá en Fórmula 2 Sebastián Montoya y se llevará a cabo la octava salida de Fórmula Uno en el año, campeonato que lidera Kimi Antonelli y que tuvo como ganador en el último GP a Lewis Hamilton en España.

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Toda la acción de la F3, F2 y F1 en Austria de este viernes en los entrenamientos libres se podrá seguir a través de Disney+ a partir de las 2:55 a.m.

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