100 años después de creados, los Mundiales de ciclismo se realizan en África, ¿por qué se eligió esta sede?

Ruanda acoge a partir de este domingo 21 de septiembre los primeros Mundiales de ciclismo organizados en África, un evento para la historia que reúne a la flor y nata del pelotón, con Tadej Pogacar acaparando todas las miradas. Más de cien años después de su creación en 1921, los Mundiales, después de haber pasado por Venezuela, Japón o Australia, se disponen a descubrir el último continente en el que este deporte de eminente raíz europea no había plantado aún sus ruedas. La Unión Ciclista Internacional (UCI), cuyo presidente David Lappartient hizo de estos Mundiales en África uno de los ejes de su campaña previa a su primera elección, en 2017, se congratula de “un fervor popular nunca visto”, con más de un millón de espectadores esperados. Lea también: Egan Bernal, el protagonista de de las etapas recortadas en las grandes vueltas Los primeros pedalazos se darán el domingo en la contrarreloj masculina y femenina, con un duelo Pogacar-Remco Evenepoel como principal atractivo. Pero las pruebas reinas tendrán lugar el siguiente fin de semana en un recorrido considerado como el más difícil de la historia, con una sucesión de duros repechos, entre ellos el temible ‘muro de Kigali’, para rendir homenaje al apodo de Ruanda, ‘el país de las mil colinas’.

La altitud –la capital ruandesa está situada a casi 1.600 metros– y la humedad estacional podrían tener su impacto en unos corredores que esperan el evento con una mezcla de curiosidad y excitación.

¿Quiénes son los favoritos a los títulos?

“Será una experiencia única. Tengo auténtica curiosidad por ver lo que dará de sí a nivel de público y de recorrido”, reconoció Evenepoel. En la carrera en línea, Pogacar defenderá su maillot arcoíris y será el gran favorito, por encima de Evenepoel, Tom Pidcock, Ben Healy o sus compañeros del UAE Isaac del Toro y Juan Ayuso. Máxime cuando el danés del Visma Jonas Vingegaard, reciente campeón de la Vuelta a España, declinó participar en la carrera africana.

En categoría femenina, Pauline Ferrand-Prévot, después de su victoria en el Tour de Francia, tratará de volver a ser campeona del mundo, once años después de su primer título antes de consagrarse al ciclismo de montaña. Entre las cronos y las carreras en línea, la semana ofrecerá un relevo mixto y las pruebas junior y sub-23, con la participación de numerosos corredores africanos. Estos primeros Mundiales en África tienen un fuerte componente simbólico en un continente en el que el ciclismo es muy popular, en países como Eritrea, pero con un costo del material que supone un freno a su desarrollo. Para Ruanda, cuya candidatura venció a la de Marruecos, supone también una vitrina para el país, tres décadas después del genocidio de los tutsis.

Gran impacto entre los jóvenes