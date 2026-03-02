Romario Roque y dos norteamericanos, uno de ellos ex-NBA refuerzan a Paisas para el duelo con Nacional

El buen hijo vuelve a casa. El barranquillero más paisa de todos, Romario José Roque Martínez, quien se lució con la Selección Colombia en la segunda ventana de la Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers ante Chile y Brasil, regresa al Iván de Bedout. Esta vez, Romario llega para reforzar el equipo que disputará este viernes el duelo ante Nacional de Uruguay por los cuartos de final de la Basketball Champions League, a las 7:40 de la noche. Pero no llega solo. El barranquillero fue anunciado junto a dos norteamericanos —uno de ellos ex-NBA— que se unirán a Michael Miles, Brandon Weatherspoon y Brandon Tabb como los extranjeros del equipo que dirige Daniel Seoane y que busca seguir haciendo historia internacional.

Según conoció este medio, los dos norteamericanos que llegan a reforzar a Paisas son el escolta Josh Reaves, de 28 años, quien jugó cinco partidos con los Dallas Mavericks en la Liga de Verano de la NBA y llega proveniente de la liga de Turquía. En Paisas lo describen como un jugador versátil, de transiciones, que aportará equilibrio defensivo y ofensivo. La otra cara nueva es el ala-pívot Kevin Mickle, de 32 años, quien mide 2,01 metros y tiene experiencia en ligas de Europa, ya que ha jugado, entre otros países, en España y Suiza. Su fortaleza está en la anotación, y su juego lo describen en Paisas como atlético y dominante, con buena defensa. Según explicó Raúl Pabón, director deportivo de Paisas, las incorporaciones que tiene el equipo para los cuartos de final le permitirán a los orientados por Daniel Seoane ser más contundentes e intensos tanto en el trabajo ofensivo como defensivo, ya que las caras nuevas tienen un componente atlético alto. “Estamos seguros de que le van a aportar mucha intensidad para el juego”, enfatizó.

Un paisa más

Romario, quien se radicó en Medellín hace 13 años, es un hijo adoptivo del básquet paisa. Con tan solo 14 años llegó a la región, donde lo acogieron; por ello, se siente uno más de esta cultura antioqueña que toma como propia y que le ha permitido no solo cumplir su sueño de ser jugador profesional, sino crecer y abrir sus alas. Su buen desempeño lo ha llevado a jugar en Titanes, Cimarrones, Tigrillos y Caribbean Storm. Con estos dos últimos fue campeón de la Liga Profesional de Colombia en 2016 y 2023, respectivamente. Su capacidad para marcar cestas desde los tres puntos, su habilidad para la marca y su gran despliegue físico lo han llevado a ser parte de equipos de las ligas de Suiza, Brasil y México, siendo también referente de la Selección Colombia desde 2015, cuando debutó en las menores; mientras que en la mayores ha sido convocado constantemente desde 2020, cuando debutó.

Sus primeros pasos en Antioquia los dio en La Ceja y Marinilla, ciudades con las que compitió en Juegos Intercolegiados, y luego hizo parte de la Selección Antioquia. Desde siempre, Romario ha demostrado una gran capacidad para las anotaciones de tres puntos, algo que no es fortuito, pues luego de sus entrenamientos en grupo dedica varios minutos a perfeccionar sus lanzamientos. Ahora, con Paisas, espera aportar todo lo que ha aprendido en su carrera y quiere dar lo mejor, pues sabe que en la tribuna estará su familia, los que siempre lo han apoyado y los amantes del básquet paisa que lo han adoptado como un hijo más de esta ciudad. Sobre los extranjeros que llegan al quinteto local, Daniel Hazan, dueño de Paisas, argumentó que junto al cuerpo técnico buscaron jugadores que fortalezcan el equipo que actualmente disputa la BCL, con la intención de avanzar a la siguiente fase. Para ello, ha hecho un esfuerzo económico grande, pues su aspiración es estar en la Final Four. “Sabemos la calidad del rival que tenemos en frente, pero creo que hemos armado un equipo que no solo va a dejar en alto el nombre de Paisas y Medellín, sino el de Colombia. Confío en que este grupo avance, porque tenemos el mejor equipo y al mejor entrenador de la competencia”, concluyó el propietario.