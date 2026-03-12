Romario Roque regresa a Uruguay con la ilusión de remontar la serie con Paisas y avanzar a la Final Four del baloncesto de la BCL

Romario Roque ya sabe lo que es jugar en Uruguay ante Nacional, en un coliseo más pequeño que el Iván de Bedout, donde el cuadro local tiene una barra que apoya permanentemente. Allí espera, junto a sus compañeros de equipo, darle la vuelta a la serie y llevar a Paisas a la Final Four.
Es consciente de que no es una tarea fácil, pero está convencido de que tienen las armas para lograrlo. Confía en el plantel y revivir las noches en las que salió victorioso en Uruguay cuando militó en aquella liga, para darle otra alegría a los aficionados antioqueños que lo recibieron de la mejor manera en el primer duelo de la serie ante Nacional.