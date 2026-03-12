x

Romario Roque regresa a Uruguay con la ilusión de remontar la serie con Paisas y avanzar a la Final Four del baloncesto de la BCL

El equipo que dirige Daniel Seoane viaja a Montevideo para los duelos de sábado y domingo, ante Nacional de Uruguay. La serie la ganan lo charrúas 1-0.

  • Romario Roque luciendo el número 7 con Paisas en el duelo disputado en el Iván de Bedout, que terminó 94-97 a favor del visitante. Ahora van a Uruguay a buscar el paso a la Final Four. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Romario Roque luciendo el número 7 con Paisas en el duelo disputado en el Iván de Bedout, que terminó 94-97 a favor del visitante. Ahora van a Uruguay a buscar el paso a la Final Four. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Romario Roque ya sabe lo que es jugar en Uruguay ante Nacional, en un coliseo más pequeño que el Iván de Bedout, donde el cuadro local tiene una barra que apoya permanentemente. Allí espera, junto a sus compañeros de equipo, darle la vuelta a la serie y llevar a Paisas a la Final Four.

Es consciente de que no es una tarea fácil, pero está convencido de que tienen las armas para lograrlo. Confía en el plantel y revivir las noches en las que salió victorioso en Uruguay cuando militó en aquella liga, para darle otra alegría a los aficionados antioqueños que lo recibieron de la mejor manera en el primer duelo de la serie ante Nacional.

“Volver al Iván de Bedout, ver esa fiesta tan bonita que armaron en las tribunas y salir en compañía de tantos niños al maderamen fue muy especial. Me sentí muy agradecido por el recibimiento ante tantas personas que estimo: mi familia, mis amigos y una ciudad que me ha dado tanto. Por eso quería darles un triunfo; el impulso que sentí desde las tribunas fue muy bonito y es algo que agradezco bastante”, comentó.

Roque salió a la cancha del Iván de Bedout cargando al pequeño Roshan, su bebé de cinco meses, quien ahora es otra de sus motivaciones para seguir cumpliendo sueños. Aunque está concentrado en Paisas, sabe que, tras terminar su actuación con el equipo en la BCL, quiere volver al básquet del exterior y seguir escribiendo su historia fuera de Colombia. Ya analiza varias propuestas.

Reconoció que ver a tantos niños en el Iván de Bedout le llenó de ilusión, ya que la cultura del básquet sigue creciendo. Quiere ser el ejemplo y el impulso para que muchos chicos sigan el camino de la pelota naranja.

“Queremos traer la victoria, seguir con las cosas buenas que mostramos en casa y tener más sangre fría en los momentos clave del partido para alcanzar el triunfo. Debemos mantener esa intensidad defensiva y mejorar la efectividad en la ofensiva para poder ganar; no es fácil, pero tenemos equipo para lograrlo”.

Paisas viajó a Uruguay para disputar los duelos de sábado y domingo ante Nacional. En el primer juego requieren del triunfo para así forzar un tercer compromiso y buscar la clasificación, ya que a la Final Four pasará el ganador de dos de tres juegos programados y los antioqueños llegan con la serie 1-0 abajo.

Se destaca con Colombia

De otro lado, Romario, quien se lució con la Selección Colombia en la ventana de clasificación al Mundial, considera que el país tiene un gran grupo, con jugadores de mucha calidad que están dando todo para alcanzar el paso a la cita mundialista. “Nuestra idea es siempre buscar la victoria en casa y salir a buscar puntos afuera; hasta ahora tenemos un buen balance y queremos seguir así, sumando buenas actuaciones para avanzar en busca del cupo al Mundial”.

Siente que, con el paso de los años y la experiencia internacional que ha podido acumular, ahora es un jugador más completo que mantiene una buena estadística en las cestas y que se ha consolidado con un juego defensivo intenso. Por ahora, sueña con llevar a Paisas a la final, con volver al básquet internacional y con alcanzar el cupo con Colombia al Mundial.

