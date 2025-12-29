Trono vacío de Roland Garros 2026 tras el adiós definitivo de Nadal; ¿quién heredará la copa en la temporada de polvo de ladrillo?

El silencio de las gradas de la Philippe Chatrier se sintió diferente este año, como si el viento de la capital francesa arrastrara entre el polvo de ladrillo la nostalgia de no ver jugar a Rafa Nadal, y no temporalmente sino para siempre. La tierra batida que durante dos décadas fue testigo de la mayor hegemonía que el deporte ha tenido, se alista para una primavera donde el nombre del campeón, es una verdadera incógnita. La mística del torneo francés enfrenta un desafío sin precedentes mientras el mundo del tenis se acostumbra a una realidad que todavía parece extraña para los aficionados más veteranos. Hoy la historia de Nadal en Roland Garros es una leyenda heroica pero las generaciones más jóvenes ya se enfilan para disputarse el legado de uno de los mejores tenistas de la historia. Le contamos lo que se viene para Roland Garros 2026.

Tras su retiro definitivo en la Copa Davis a finales de 2024, Rafael Nadal dejó un legado que parece sacado de una obra de ficción: 14 títulos en París y un récord de 112 victorias frente a solo 4 derrotas en ese escenario.

Fue tal su dominio, que el ranking histórico de Roland Garros lo sitúa en una galaxia aparte, dejando muy atrás los 6 títulos de Björn Borg y los 3 de Novak Djokovic, quien a pesar de su grandeza, siempre estuvo a la sombra del español en esta superficie. Nadal no solo ganaba. Él mentalmente derrotaba a sus rivales antes de que el primer servicio tocara el suelo, basando su éxito en una intensidad física, y un efecto de bola que ahora las nuevas generaciones intentan alcanzar sin la misma perfección técnica.

¿Será Carlos Alcaraz el heredero al trono?

Pero el 2026 ya no admite melancolía y después de sobrevivir la primera versión del torneo francés sin Nadal, el circuito ha encontrado en Carlos Alcaraz a un monarca que parece listo para heredar el imperio tras haber conquistado ya la gloria en París. El joven de El Palmar llega esta temporada tras un 2025 de ensueño, donde se coronó en Francia venciendo a Jannik Sinner en una final que muchos describieron como el “cambio de guardia” definitivo. Pero Alcaraz no está solo en esta cerrera; el propio Sinner, actual número dos del mundo, ha demostrado que su frialdad italiana es el antídoto perfecto para el calor de la arcilla, convirtiéndose en el rival a batir para cualquiera que aspire a la copa de los mosqueteros.

La baraja de candidatos se ha expandido de manera sorprendente, algo impensable cuando Nadal ganaba trofeos casi por decreto. Alexander Zverev, el alemán que finalmente rompió su maldición en torneos de arcilla tras ganar en Múnich, encabeza la lista de favoritos junto a un Casper Ruud que ya es un experto en alcanzar finales en tierra batida. A ellos se suman nombres que vienen pisando fuerte como el ítalo-argentino Luciano Darderi y el kazajo Alexander Bublik, quienes han aprovechado el vacío de poder para sumar puntos en plazas importantes, demostrando que la jerarquía del tenis masculino está más viva y abierta que nunca.

El nuevo panorama del tenis mundial