Trono vacío de Roland Garros 2026 tras el adiós definitivo de Nadal; ¿quién heredará la copa en la temporada de polvo de ladrillo?

El silencio de las gradas de la Philippe Chatrier se sintió diferente este año, como si el viento de la capital francesa arrastrara entre el polvo de ladrillo la nostalgia de no ver jugar a Rafa Nadal, y no temporalmente sino para siempre.
La tierra batida que durante dos décadas fue testigo de la mayor hegemonía que el deporte ha tenido, se alista para una primavera donde el nombre del campeón, es una verdadera incógnita. La mística del torneo francés enfrenta un desafío sin precedentes mientras el mundo del tenis se acostumbra a una realidad que todavía parece extraña para los aficionados más veteranos.
Hoy la historia de Nadal en Roland Garros es una leyenda heroica pero las generaciones más jóvenes ya se enfilan para disputarse el legado de uno de los mejores tenistas de la historia. Le contamos lo que se viene para Roland Garros 2026.