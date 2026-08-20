Los rivales que quieren vencer a Pogacar en la Vuelta a España-2026: candidatos al podio

¿Qué sentido tendría competir sin la ambición y la convicción de buscar ganar? Si esa idea estuviera presente en los líderes de los 23 equipos que actuarán desde este sábado en la Vuelta a España, tal vez ni se presentarían a la carrera que comienza en Mónaco y se extenderá hasta el 13 de septiembre, cuando Granada reciba el desenlace de la edición 81 de la ronda ibérica.
Por eso es normal escuchar, por ejemplo, al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), al indicar que llega a la carrera con el firme propósito de luchar por el título, más allá de que en el papel hay un claro favorito y dominador casi absoluto de las grandes carreras que ha disputado: el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), reciente vencedor de su quinto Tour de Francia, y quien suma 19 victorias este año.
“Venimos por la general. Es un objetivo no solo personal, también del equipo. Al final Pogacar es el mejor del mundo. Lo respeto mucho y es un gran rival a vencer. Será emocionante tener la oportunidad de luchar una gran vuelta contra él, esperemos a ver qué pasa”, dijo Carapaz en rueda de prensa este jueves.
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Como el sudamericano, son varios los hombres que tratarán de hacerle contrapeso al esloveno, quien busca conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía no figura en su brillante palmarés. Pogacar ya ganó el Giro de Italia en 2024 y, con sus cinco títulos del Tour, tiene ahora la oportunidad de completar la llamada triple corona del ciclismo.
El esloveno volverá a intentar conquistar dos grandes vueltas en una misma temporada, como ocurrió en 2024, y para ello contará con un equipo de enorme fortaleza. A su lado estarán su compatriota Domen Novak, los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, el australiano Jay Vine, el francés Pavel Sivakov, el español Pablo Torres y el estadounidense Kevin Vermaerke.