Los rivales que quieren vencer a Pogacar en la Vuelta a España-2026: candidatos al podio

¿Qué sentido tendría competir sin la ambición y la convicción de buscar ganar? Si esa idea estuviera presente en los líderes de los 23 equipos que actuarán desde este sábado en la Vuelta a España, tal vez ni se presentarían a la carrera que comienza en Mónaco y se extenderá hasta el 13 de septiembre, cuando Granada reciba el desenlace de la edición 81 de la ronda ibérica. Por eso es normal escuchar, por ejemplo, al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), al indicar que llega a la carrera con el firme propósito de luchar por el título, más allá de que en el papel hay un claro favorito y dominador casi absoluto de las grandes carreras que ha disputado: el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), reciente vencedor de su quinto Tour de Francia, y quien suma 19 victorias este año. “Venimos por la general. Es un objetivo no solo personal, también del equipo. Al final Pogacar es el mejor del mundo. Lo respeto mucho y es un gran rival a vencer. Será emocionante tener la oportunidad de luchar una gran vuelta contra él, esperemos a ver qué pasa”, dijo Carapaz en rueda de prensa este jueves. Lea: Por la gran carrera que le falta conquistar: Tadej Pogacar correrá la Vuelta a España Como el sudamericano, son varios los hombres que tratarán de hacerle contrapeso al esloveno, quien busca conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía no figura en su brillante palmarés. Pogacar ya ganó el Giro de Italia en 2024 y, con sus cinco títulos del Tour, tiene ahora la oportunidad de completar la llamada triple corona del ciclismo. El esloveno volverá a intentar conquistar dos grandes vueltas en una misma temporada, como ocurrió en 2024, y para ello contará con un equipo de enorme fortaleza. A su lado estarán su compatriota Domen Novak, los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, el australiano Jay Vine, el francés Pavel Sivakov, el español Pablo Torres y el estadounidense Kevin Vermaerke.

¿Quiénes pueden hacerle contrapeso a Pogacar?

Carapaz, que tendrá entre sus compañeros al colombiano Juan Felipe Rodríguez, debutante, es uno de los llamados a dar la pelea. El ecuatoriano fue octavo en el último Tour de Francia, donde además ganó dos etapas y la clasificación de la montaña. En la Vuelta ya sabe lo que es subir al podio: fue segundo en 2020 y cuarto en 2024. El austriaco Felix Gall llega, a su vez, en un buen momento. El corredor del Decathlon CMA CGM Team acaba de ganar la Vuelta a Burgos, carrera en la que también se impuso en dos etapas, y aparece como una de las alternativas para disputar los puestos de privilegio. De la nueva generación de talentos sobresale el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), de 23 años. El corredor llega a su primera gran vuelta como líder de su equipo después de terminar segundo en la Vuelta a Burgos, donde además logró una fracción y se quedó con las clasificaciones de los puntos y de la montaña. Entre tanto, tampoco se puede descartar al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), cuatro veces ganador de la Vuelta, aunque su preparación para esta edición no ha sido la ideal. A finales de julio fue atropellado mientras entrenaba en Austria, situación que le hizo perderse la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos. Aun así, confirmó su presencia en Mónaco y buscará su quinta corona en la ronda española. Le puede interesar: Santiago Buitrago afronta su última Vuelta a España con el Bahrain Victorious También aparece el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), otro de los corredores llamados a intentar acercarse al podio, mientras que Enric Mas (Movistar Team) representa una de las principales esperanzas españolas. A sus 31 años, el mallorquín ya fue segundo en 2018, 2021 y 2022 y tercero en 2024. “La presencia de Pogacar condiciona porque al final nosotros y los demás equipos nos adaptamos un poco a lo que él quiere hacer. Desde el principio controlará con su equipo, así que veremos qué hace y luego nos centraremos en nosotros”, señaló Mas. “La clave está en no fallar ningún día y progresar poco a poco”, agregó el español. La lista de aspirantes también incluye al estadounidense Matthew Riccitello, al español Carlos Rodríguez y al portugués João Almeida, aunque este último tendrá, como primer reto, defender a Pogacar.

Colombia también tiene sus cartas

Por Colombia, quienes aparecen con posibilidades de buscar puestos importantes son Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (XDS Astana). Buitrago, que desde 2027 correrá para el NSN Cycling Team, afrontará su quinta Vuelta a España. El bogotano será el líder del Bahrain Victorious en esta edición y buscará superar el décimo lugar que consiguió en 2023. Tejada, entre tanto, disputará por cuarta ocasión la ronda ibérica, después de terminar duodécimo en 2025. Sin corredores como el danés Jonas Vingegaard, el belga Remco Evenepoel, el mexicano Isaac del Toro o el francés Paul Seixas, Pogacar tiene una nueva oportunidad de imponer su talento en una carrera que no disputa desde 2019, cuando fue tercero y ganó tres etapas.

Los cinco colombianos presentes

Finalmente serán cinco los colombianos que actuarán en la Vuelta a España-2026: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). Siga leyendo: Nairo no va, pero Colombia crece en la Vuelta a España: ya hay tres confirmados La presencia nacional tendrá así diferentes objetivos: Buitrago y Tejada aparecen como las principales cartas para la clasificación general, mientras que Sosa, Rodríguez y Martínez buscarán aprovechar sus oportunidades en una carrera que reunirá a 184 corredores en acción. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: