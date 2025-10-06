Revolution Hybrid Run marcó nuevo capítulo en el deporte de Colombia

Tal vez lo que se vivió este domingo en la Unidad Deportiva Andrés Escobar del barrio Belén de Medellín empiece a cambiar la forma de entrenar entre muchas personas apasionadas por la actividad atlética en la ciudad, el departamento y Colombia.

Generó tanto impacto y curiosidad ver cómo 930 deportistas, en simultánea, por estaciones, hacían en una misma competencia ejercicios de trote, remo, peso, bicicleta, lunges, trineo, wall balls (sentadilla con un lanzamiento de un balón) o burpee (sentadilla, plancha, flexión y salto vertical), que muchos de los usuarios que acuden con normalidad a ese escenario frenaron por buen tiempo sus prácticas habituales para observar el evento traído al país por Augusto “Tin” Castro”, reconocido deportista que fue campeón mundial de bicicrós y quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.

Lea: Revolution Hybrid Run: La carrera de Tin Castro que superó la meta y ya tiene 900 atletas inscritos

Se trató de Revolution Hybrid Run, certamen que combina atletismo y fuerza funcional y que viene siendo tendencia en el ámbito mundial. En la capital paisa hubo acción en cuatro categorías: principiantes, mixtos, intermedios y avanzados, en masculino y femenino, y se repartió una bolsa de 7 millones de pesos.

“Esto es una locura, se queda uno asustado por la forma de competir de todos esos atletas, por su fuerza para pasar todos esos obstáculos. Son unos tesos”, comentó Fernando Giraldo Betancur “Loquillo”, que ha seguido de cerca la carrera de Castro y quien presenció el desarrollo del evento.