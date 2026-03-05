Evalúan compra de equipos antidrones tras plan de atentado en Hidroituango

Ante la amenaza constante de planes terroristas con drones de parte de los grupos armados en Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) analiza la compra de equipos antidrones para reforzar la seguridad del proyecto Hidroituango.

Los sobrevuelos han sido atribuidos principalmente al Frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá, responsable de múltiples muertes de uniformados y de daños a la infraestructura del departamento.

Aunque hasta el momento no se ha concretado ningún ataque directo contra la hidroeléctrica, las autoridades advierten que la presencia frecuente de estos drones representa un riesgo para la seguridad de cualquier ciudadano.

“Yo ya he hablado con el gerente de este tema, ya el mismo EPM está gestionando todo el tema de los aparatos antidrones, al ver que esto puede constituir una amenaza real de lo que estamos viendo”, afirmó Gutiérrez.

Hay que recordar que ya son dos las alertas que se han reportado sobre estos supuestos sobrevuelos con drones en Hidroituango. La primera se conoció el domingo, 1 de marzo, día en que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciaran el plan de atentado que había en su contra para el día siguiente cuando pretendían viajar al lugar para una rueda de prensa.

“A nosotros Petro nos mandó a desmontar el 70% del esquema de seguridad de la UNP, por ejemplo. Pero eso sí, a Calarcá lo protege. Y les voy a decir una cosa que ya tanto caos es más raro todavía, ¿por qué Petro trata de sacar en limpio las disidencias de las Farc, al Frente 36 de Calarcá? Con este riesgo que existe para el proyecto y que existía para todos nosotros”, criticó en su momento el alcalde de Medellín.

La utilización de drones como mecanismo de intimidación y ataque no es nueva en el departamento. Desde el año pasado, esta modalidad se ha intensificado y cobró especial notoriedad el 21 de agosto, tras la muerte de 13 policías en el municipio de Anorí.