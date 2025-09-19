Revolution Hybrid Run: La carrera de Tin Castro que superó la meta y ya tiene 900 atletas inscritos

En Medellín las carreras ya no serán lo mismo. El 5 de octubre, la Unidad Deportiva de Belén recibirá a cientos de atletas en la primera edición de la Revolution Hybrid Run, un evento pionero en Colombia que mezcla ejercicios funcionales con tramos de trote en un formato único.
Lo que empezó como un reto ambicioso ya superó la meta inicial, y se convirtió en una cita masiva que promete poner a la capital antioqueña en el mapa internacional del fitness.
“Esto en Europa y Estados Unidos ya es furor, pero en Colombia es la primera vez que se hace. Y lo mejor es que cualquiera puede participar, no importa si solo hace cardio, si entrena fuerza o si apenas está empezando”, afirmó Tin Castro durante la rueda de prensa de lanzamiento.